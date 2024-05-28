Штрафы за безбилетный проезд на Среднем Урале выросли до 2,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Одним из пунктов повестки заседания Законодательного собрания Свердловской области стал ...

Свердловское Заксобрание увеличило штрафы для безбилетников до 2,5 тыс. рублей

В Екатеринбурге стоимость проезда в метро вырастет до 32 рублей

В Екатеринбурге стоимость проезда в метро может вырасти до 32 руб. Соответствующий проект постановления опубликован на ...