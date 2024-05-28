Штрафы за безбилетный проезд на Среднем Урале выросли до 2,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Одним из пунктов повестки заседания Законодательного собрания Свердловской области стал ...19.04.2024 Свердловские депутаты займутся проблемой безбилетников в общественном транспорте Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина дала ...12.03.2019 В Екатеринбурге стоимость проезда в метро вырастет до 32 рублей
В Екатеринбурге стоимость проезда в метро может вырасти до 32 руб. Соответствующий проект постановления опубликован на ...25.07.2017 Совет федерации отменил бесплатный провоз багажа
УрБК, Москва, 25.07.2017. Совет федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон об отмене обязательной нормы провоза ...25.07.2017 Минтранс РФ предложил установить минимальный вес ручной клади в самолете в 5 кг
УрБК, Москва, 25.07.2017. Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который устанавливает минимальный вес ...