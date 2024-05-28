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Штрафы за безбилетный проезд на Среднем Урале выросли до 2,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон №51-ОЗ, увеличивающий штрафы за безбилетный проезд до 2,5 тыс. руб. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Помимо безбилетного проезда, штраф в размере 2,5 тыс. руб. распространен и на нарушения правил провоза ручной клади и багажа. Сюда входит провоз багажа сверх установленных норм, а также провоз запрещенных вещей и животных.

Ранее УрБК писал о том, что с соответствующей инициативой в свердловское Заксобрание обратилась администрация Екатеринбурга. Позже о данной проблеме высказались и представители ЕМУП «Гортранс». Спикер Заксобрания региона Людмила Бабушкина дала поручение профильным комитетам регионального парламента рассмотреть проблему. 28 мая депутаты приняли соответствующий закон и отправили документ на подпись Е. Куйвашеву.
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