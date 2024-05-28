Администрация Екатеринбурга разрабатывает программу развития городского транспорта до 2045 года
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Администрация Екатеринбурга объявила о тендере на разработку программы развития общественного транспорта до 2045 года. Соответствующая заявка размещена
на портале госзакупок.
Темой заказанной научно-исследовательской работы стала «Разработка научно-обоснованных предложений по составу и содержанию документов планирования развития транспортного комплекса городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург». Начальная цена лота — 23,6 млн руб. Заявки можно подавать до 13 июня 2024 года.
Подрядчик должен будет разработать с применением математического регулирования Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Екатеринбурга на период до 2045 года и Комплексную схему организации дорожного движения Екатеринбурга на период до 2039 года. Кроме того, он должен будет предложить решения по капремонту автодорог, трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, а также «при необходимости — по комплексному транспортному обслуживанию населения, охватывающие одновременно несколько видов транспорта».
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил
, что в III квартале 2024 года систему общественного транспорта в Екатеринбурге ждут глобальные изменения. Администрация города фактически в режиме ручного управления начала решать накопившиеся в отрасли проблемы.
Так, уже с июля 2024 года администрация Екатеринбурга переходит на новую схему взаимодействия с пассажирскими перевозчиками всех форм собственности — принцип брутто-контрактов. Данная схема означает, что муниципальные власти будут оплачивать работу транспортных компаний, оценивая ее по количеству пройденных километров и коэффициентам качества. Деньги от продажи билетов пойдут в городской бюджет.
С другой стороны, администрация Екатеринбурга выступила инициатором борьбы с безбилетниками. В результате на этой неделе свердловское Заксобрание увеличило штрафы для них со 100 руб. до 2,5 тыс. руб. Закон был принят в трех чтениях и отправлен на подпись губернатору региона Евгению Куйвашеву.
Предполагается, что ЕМУП «Гортранс» будет направлять группы контролеров на те маршруты, на которых мониторинг пассажиропотока выявил наибольшее количество безбилетников.