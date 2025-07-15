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Участники выставки-форума «Тонкие грани» ознакомились с философией бренда MOISEIKIN

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. Представители fashion-сообщества и медиа Екатеринбурга в рамках ювелирной выставки-форума «Тонкие грани» 16 июля посетили производство ювелирного дома MOISEIKIN. Гости познакомились с современными технологиями ювелирного дела и философией бренда.

Основатель компании — дизайнер и изобретатель Виктор Моисейкин — рассказал, что секрет успеха любого ювелирного бренда предельно прост: важно думать не о маркетинге, не о позиционировании бренда, а о том, как раскрыть свой талант, который заложен самой природой в каждом без исключения человеке.

«Мы создаем украшения для тех, кто устал от брендов. В последнее время появилось стремление — упростить форму, уменьшить количество цветов, но при этом сохранить высокий эмоциональный накал и оставить пространство для смотрящего, чтобы он мог увидеть в украшении свое отражение. Так, в частности, у нас появилось новое направление, получившее название «музыка цвета»», — рассказал о творческом процессе В. Моисейкин.

Он добавил, что «ювелирное искусство» не равно «ювелирной индустрии». Искусство — персонифицировано, а фабрика — это всегда коллективная, лишенная индивидуальности бездушная «машина», которая не способна выпускать произведения искусства.

Стоит отметить, что дизайнер имеет 20 патентов и несколько изобретений. Одно из самых известных — «русская закрепка», или Waltizing Brilliance (Вальсирующий бриллиант) — технология фиксации камня, при которой камень будто «оживает», но при этом он не просверливается и остается цельным.

«Закрепка создана для оживления и одушевления моих произведений, для передачи полноты жизни через эту игру света. Мне кажется, это и есть искусство — способность видеть и передавать живую красоту», — сказал. В. Моисейкин.

Ювелирный дом MOISEIKIN присутствует на ювелирном рынке с 1993 года. Его специализация — эксклюзивные украшения, драгоценные интерьерные миниатюры, оригинальные сувениры, живописные каменные панно и статусные подарки.

Отметим, что мероприятие состоялось в рамках пресс-тура ювелирной выставки-форума «Тонкие грани», которая проходит с 15 по 17 июля 2025 года в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Второй день пресс-тура состоится завтра, 17 июля. Гостей встретят ювелирный дом CHAMOVSKIKH и MOONSWOON.

Ознакомиться с подробной программой событий и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте выставки-форума. Участие бесплатное.
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