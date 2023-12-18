В Свердловской области средние ожидаемые и предлагаемые зарплаты за два года выросли на 40%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. В Свердловской области средние ожидаемые и предлагаемые зарплаты за два года выросли на ...18.12.2023 Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 тыс. руб. (по России — 53,9 тыс. ...18.12.2023 Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 ...13.10.2023 Средние предлагаемые зарплаты в Екатеринбурге за год выросли на 29%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты в III квартале 2023 года по сравнению с ...20.09.2022 В России 33% работодателей заявили о намерении поднять зарплаты до конца года
УрБК, Москва, 20.09.2022. В России 33% компаний заявили о намерении поднять зарплаты сотрудникам до конца 2022 года. Об ...