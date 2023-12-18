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Вчера, 17:55

В Свердловской области средние ожидаемые и предлагаемые зарплаты за два года выросли на 40%

В Свердловской области средние ожидаемые и предлагаемые зарплаты за два года выросли на 40%, то есть на 20 тыс. руб. (с 50 тыс. руб. в феврале 2023 года), достигнув уровня 70 тыс. руб. в феврале текущего года. Об этом сообщает российская рекрутинговая онлайн-платформа hh.ru.

В феврале 2024 года была зафиксирована максимальная разница в пользу предлагаемых зарплат, составляющая 9 тыс. 304 руб. Тогда предлагаемая зарплата составила 69 тыс. 304 рубля, а ожидаемая — 60 тыс. руб.

Согласно данным опроса, проведенного hh.ru, большинство работодателей (63%) планируют увеличить зарплаты своим сотрудникам в текущем году. Увеличивать зарплаты в пределах официальной инфляции намерены 42%, а 21% будут ориентироваться на рынок и запросы сотрудников и соискателей.

По словам экспертов hh.ru, в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы несколько снизятся в связи с исчерпанием финансовых возможностей бизнеса на фоне увеличения издержек.
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