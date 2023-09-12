В Свердловской области начал работу завод по производству «вечных» досок

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Свердловская компания Esil Power Systems станет поставлять импортозамещающую продукцию ...31.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил вывести на маршруты региона 330 новых автобусов к февралю 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил к февралю 2024 года вывести на ...25.08.2023 Уральские ковры
Благодаря господдержке в Свердловской области растет производство импортозамещающего сырья для ковровых покрытий ...06.04.2023 Импортозамещение в авиации
«Уральские авиалинии» и «Уралтест» запустили проект по разработке импортозамещающего оборудования ...01.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился направить еще 230 млн рублей на развитие импортозамещения в регионе
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Из бюджета Свердловской области на развитие импортозамещающих производств будет ...