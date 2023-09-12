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Вчера, 10:21

В Свердловской области начал работу завод по производству «вечных» досок

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Асбесте начал работу завод минерально-полимерных композитов «Верста». На предприятии, входящем в структуру ПАО «Ураласбест», будут выпускать импортозамещающую продукцию, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На заводе будут производить ежегодно до 120 тыс. кв. м. погонажных изделий из композитов на основе полиэтилена с использованием минерального наполнителя собственного производства, в том числе террасные ограждения, заборные доски, лаги, фасадные панели повышенной прочности. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин.

«Завод готов обеспечить качественной и экологически чистой продукцией не только отечественного, но и международного потребителя. Важно, что благодаря градообразующему предприятию в Асбесте появляются новые производства. Правительство региона оказывает поддержку инновационным импортозамещающим технологиям. Эту задачу ставит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — отметил Дмитрий Ионин.

В запуск первой очереди предприятия было вложено более 100 млн руб. В городе появилось 46 новых рабочих мест.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что импортозамещение — это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны. Как отмечал глава области ранее, по ключевым параметрам необходимо добиться импортонезависимости, закрыть основные потребности в материалах, сырье, комплектующих и оборудовании. При этом важно грамотно определить приоритеты и оперативно включиться в борьбу за освободившиеся ниши.
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