На ММК прошел форум «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России»

УрБК, Магнитогорск, 06.03.2023. Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов принял участие в панельной дискуссии на форуме «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России». В мероприятии также участвовали представители государственных структур, промышленности и энергетики, телекома и транспорта, разработчики отечественного программного обеспечения.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, Магнитка стала традиционной площадкой для всестороннего диалога и формирования межотраслевой экспертизы по вопросам информационной безопасности, а также обмена опытом и видением ситуации в отрасли информационных технологий.



Так, в 2022 году, несмотря на очевидные сложности, вызванные экономическими санкциями и уходом иностранных IT-компаний, Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) удалось сохранить стабильную и бесперебойную работу своих информационных сервисов. Как отметил Вадим Феоктистов, компания разработала собственную программу и дорожные карты, следуя которым будет постепенно двигаться к технологической независимости в сфере IT. В настоящее время основным препятствием для полноценного перехода на отечественные решения является отсутствие на российском рынке единой ERP-платформы, отвечающей всем требованиям крупной промышленной компании.



«ERP-система, где автоматизированы все бизнес-процессы компании, функционирует на базе иностранного решения. Эта масштабная площадка, которая объединяет 15 предприятий Группы ММК и более 10 тысяч пользователей. Моментально перейти на новую платформу невозможно, поэтому сейчас наша основная задача — поддерживать стабильную работу системы и проводить постепенный переход на отечественную платформу, максимально отвечающую нашим запросам», — отметил главный специалист по информационным технологиям Магнитки.



Также в контексте программных решений для систем управления производством (MES) ММК уже готов к переходу на полностью отечественную разработку, выбор которой определялся требованием обеспечения максимальной отказоустойчивости. Кроме того, в ближайшее время будет организован постепенный переход на новую операционную систему AstraLinux. Ее установят на первых 400 рабочих местах.



«Что касается информационной безопасности, то мы видим высокую готовность отечественных решений, и ММК уже благополучно перешел на одно из них. С «железом» дела обстоят сложнее, чем с программным обеспечением: мы продолжаем обсуждение этого вопроса, пока единого решения на рынке не существует», — рассказал В. Феоктистов.



Кроме того, участники панельной дискуссии отметили важность доверительного общения между разработчиками и потребителями инженерного ПО. Это обеспечит быстрый и продуктивный переход к цифровому технологическому лидерству уже в ближайшие годы.