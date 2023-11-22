ММК продолжает импортозамещение в сфере IT и информационной безопасности

УрБК, Магнитогорск, 22.11.2023. Представители Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») принимают участие ...18.05.2023 ММК представил цифровую платформу по управлению бизнесом в университете Сколтех
УрБК, Магнитогорск, 18.05.2023. В университете Сколтех 17 мая прошел демодень индустриального центра компетенций ...06.03.2023 На ММК прошел форум «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России»
УрБК, Магнитогорск, 06.03.2023. Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов принял ...16.11.2022 ММК получил награду «За самый масштабный проект по импортозамещению RPA в РФ»
УрБК, Магнитогорск, 16.11.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и его главный специалист по ...03.10.2022 Руководители ММК приняли участие в X Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов»
УрБК, Магнитогорск, 03.10.2022. Руководители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняли участие в X ...