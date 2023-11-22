ММК продолжает импортозамещение в сфере IT и информационной безопасности

УрБК, Магнитогорск, 06.03.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») продолжает работу по импортозамещению в сфере IT и информационной безопасности. Об этом рассказал главный специалист по информационным технологиям компании Вадим Феоктистов, выступая на форуме «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России», прошедшем в Магнитогорске.



По его словам, в конце 2022 года на ММК была сформирована программа по импортозамещению, которая включает в себя проекты по переходу на отечественные решения в 10 ключевых бизнес-областях в течение нескольких лет.



«Сейчас мы реализуем целый ряд проектов, мониторим появляющиеся новые отечественные решения, принимаем участие в работе индустриального центра компетенций «Металлургия», где такие решения создаются. Плотно сотрудничаем с коллегами из профильных министерств», — цитирует пресс-служба предприятия Вадима Феоктистова.



При этом главный специалист по информационным технологиям подчеркнул, что в направлении информационной безопасности ММК также работает по целевой программе, рассчитанной на ближайшие два года, в которой обозначены 15 проектов.



Отметим, что форум «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России» широко известен в экспертной среде как профессиональная площадка для встреч IT-специалистов уже на протяжении 15 лет. В числе организаторов мероприятия — министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».