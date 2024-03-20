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Вклад в экологию

Вклад в экологиюВ 2023 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) направил на природоохранную деятельность более 19 млрд руб. Из них 15 млрд руб. были вложены в строительство природоохранных объектов, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

За год на предприятии было реализовано 46 проектов по снижению и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, еще 16 находятся в работе. Благодаря этому удалось добиться значительных результатов по снижению воздействия на окружающую среду. Так, за год на 9,3% сократились удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (с 14,55 кг/т стали до 13,2 кг/т стали), на 19% были снижены удельные сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (с 1,63 кг/т стали до 1,32 кг/т стали).

Кроме этого, повысились показатели в сфере переработки вторсырья. Так, 1,7 млн т отходов производства было использовано в аглошихте в качестве вторичных материальных ресурсов, а еще 9,6 млн т текущих и отвальных шлаков было переработано на специализированных установках.

Отметим, что одним из главных природоохранных проектов ММК является масштабная модернизация коксохимического производства, в рамках которой идет строительство комплекса новой коксовой батареи № 12, а также реконструкция биохимической установки и цеха улавливания и переработки химических продуктов. Пуск новой батареи позволит вывести из эксплуатации устаревшие мощности и обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу еще на 11,35 тыс. т в год.

Помимо долгосрочной экологической программы, которая позволяет снизить воздействие на окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность всех технологических процессов, ММК активно вкладывает средства в благотворительность и реализацию социальных программ в регионе присутствия. Так, в 2023 году вложения в благотворительность составили около 3,4 млрд руб.

В частности, часть средств была направлена на поддержку пенсионеров и инвалидов, а также на реализацию медицинских программ для сотрудников комбината, содержание и поддержку лечебной инфраструктуры Магнитогорска.

Кроме того, в 2023 году на ММК стартовала новая программа поддержки медработников «Высокие медицинские технологии», в рамках которой работник самостоятельно заключает договор с корпоративным страховым партнером, предусматривающий оказание высокотехнологичной медицинской помощи при выявлении ряда впервые диагностированных заболеваний.

Продолжает комбинат вкладывать средства и в развитие импортозамещающих продуктов в сфере IT и информационной безопасности. Как сообщил главный специалист по информационным технологиям компании Вадим Феоктистов, еще в конце 2022 года на ММК была сформирована программа по импортозамещению, которая включает в себя проекты по переходу на отечественные решения в 10 ключевых бизнес-областях в течение нескольких лет.

«Сейчас мы реализуем целый ряд проектов, мониторим появляющиеся новые отечественные решения, принимаем участие в работе индустриального центра компетенций «Металлургия», где такие решения создаются. Плотно сотрудничаем с коллегами из профильных министерств», — отметил Вадим Феоктистов.

При этом главный специалист по информационным технологиям подчеркнул, что в направлении информационной безопасности ММК также работает по целевой программе, рассчитанной на ближайшие два года, в которой обозначены 15 проектов.

Фото предоставлено пресс-службой ММК
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