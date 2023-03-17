ММК за год направил на природоохранную деятельность более 19 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 20.03.2024. В 2023 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вложил в экологию региона более 19 млрд руб. Из них 15 млрд руб. пошли на строительство природоохранных объектов, сообщает пресс-служба металлургического комбината.Всего за прошедший год было реализовано 46 проектов по снижению негативного воздействия на окружающую среду, еще 16 находятся в работе. Благодаря этому на 9,3% за год сократились удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, на 19% снизились удельные сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Кроме этого, было переработано более 11 млн т отходов производства и шлаков.