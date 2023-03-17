ММК за год направил на природоохранную деятельность более 19 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 17.03.2023. Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в природоохранную ...24.02.2022 ММК инвестировал в природоохранную деятельность более 17 млрд рублей в 2021 году
УрБК, Магнитогорск, 24.02.2022. В 2021 году затраты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на ...10.03.2020 ММК в 2019 году выделил на экологические проекты почти 9 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 10.03.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2019 году направил на реализацию ...23.04.2019 За 18 лет ММК вложил в экологию более 58 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Затраты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на природоохранную ...25.09.2012 Екатеринбург исключен из числа городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2012. Уровень загрязнения атмосферы Екатеринбурга снизился по сравнению с 2010 годом, ...