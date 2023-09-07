Затраты ММК на экологические инициативы за шесть лет составили более 91 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), участвующий в федеральном проекте ...29.05.2023 Деятельность ММК отметили на Невском международном экологическом конгрессе
УрБК, Магнитогорск, 29.05.2023. В Санкт-Петербурге на X Невском международном экологическом конгрессе член Совета ...03.05.2023 ММК за пять лет вложил в сохранение окружающей среды Магнитогорска более 72 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 03.05.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) инвестировало средства для ...24.02.2022 ММК инвестировал в природоохранную деятельность более 17 млрд рублей в 2021 году
УрБК, Магнитогорск, 24.02.2022. В 2021 году затраты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на ...03.06.2019 Инвестиции ММК в экологию позволят до 2025 года уменьшить выбросы предприятия на 26,3 тыс. тонн в год
УрБК, Челябинск, 03.06.2019. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» благодаря реализации мероприятий, вошедших ...