Затраты ММК на экологические инициативы за шесть лет составили более 91 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 07.05.2024. Затраты ПАО «ММК» на природоохранную деятельность с 2017 по 2023 год составили более 91 млрд руб. Об этом сообщил на заседании общественной палаты Магнитогорска и. о. директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин.



Так, по результатам принятой в 2015 году стратегической инициативы ПАО «ММК» «Чистый город», предполагающей кардинальное снижение выбросов и улучшение качества воздуха, атмосферные выбросы сократились почти на 17 тыс. т в год, пыли — на 10,7 тыс. т, диоксида серы — на 5,3 т, окислов азота — на 700 т, а строительство газоочистных установок в ККЦ и ЭСПЦ позволило за 2023 год уловить 51,4 тыс. т пыли, которая возвращена в производство железосодержащего сырья в объеме 839 вагонов за год.



Инвестиции по этим проектам составили 11 млрд руб.



«В 2018 году завершен проект замкнутой оборотной системы водоснабжения, благодаря которой теперь отсутствуют сбросы в Магнитогорское водохранилище. Отдельное направление экологической политики ММК — высадка зеленых насаждений в черте города», — цитирует пресс-служба ММК Андрея Черяпкина.



Он также отметил, что в настоящее время основным реализуемым проектом по снижению воздействия на окружающую среду является строительство комплекса коксовой батареи 12. Ожидаемый экологический эффект — уменьшение выбросов опасных веществ на 11 тыс. 350 т в год.



Кроме того, в 2023 году введен в эксплуатацию диспетчерский экологический комплекс, который в онлайн-режиме концентрирует информацию по всем основным экологическим объектам предприятия. В соответствии с комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ объем выбросов к 2026 году должен снизиться на 20,5%, или 40,4 тыс. т.