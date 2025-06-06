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06.06.2025

ММК за 10 лет направил на улучшение качества воздуха Магнитогорска 110 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 06.06.2025. Группа ММК за 10 лет в рамках стратегической инициативы «Чистый город» направила на улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске 110 млрд руб. Изначально поставленные цели программы в части выбросов, сбросов и отходов достигнуты, сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Черяпкин, выступая с докладом «О реализации экологической стратегии ПАО «ММК» на 22-ом Металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста» в Москве, передает Управление информации и общественных связей компании.

ММК за 10 лет направил на улучшение качества воздуха Магнитогорска 110 млрд рублей

«С 2015 по 2024 год инвестиции ММК в воздухоохранную и водоохранную деятельность, а также в утилизацию отходов и рекультивацию земель составили 110 млрд руб. Общий экологический эффект от реализации мероприятий составил более 8 тыс. т в год.», —сказал А. Черяпкин.

Он также добавил, что в Магнитогорске создана современная система экомониторинга и оценки воздействия предприятия на окружающую среду.

По словам А. Черяпкина, по итогам реализации инициативы более чем в 10 раз снижены выбросы веществ 1 и 2 класса опасности; 100% сточных вод используются в оборотной системе водоснабжения, 100% железосодержащих отходов используется в производстве. Ежегодно выполняется озеленение территории города, проводятся рекультивация и мероприятия по сохранению биоразнообразия.

Реализация инвестиционных проектов позволила ММК снизить выбросы загрязняющих веществ на 60,7 тыс. т от уровня 2015 года и к середине 2025 года уменьшить показатель комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) по СанПиН с 26,3 до 10,5 единиц.

Отметим, что «зеленые» мероприятия, включая строительство новых и модернизацию существующих производственных объектов, также были направлены пылеподавление (по итогам 2024 года уловлено 60 тыс. т пыли), газоочистку, сокращение выбросов опасных загрязняющих веществ, уменьшение выбросов пыли (ожидаемый экологический эффект —1 тыс. 270 т в год), а также снижение сбросов в Магнитогорское водохранилище с основной промышленной площадки (на данный момент отсутствуют).

Фото Андрея Серебрякова
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