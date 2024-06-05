ММК с 2017 года снизил выбросы в атмосферу на 27%

Фото Евгения Рухмалева

УрБК, Магнитогорск, 03.04.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») в 2024 году снизил валовые выбросы в атмосферу на 55 тыс. т (на 27,4%) по сравнению с 2017 годом, когда ММК подключился к федеральному проекту (ФП) «Чистый воздух». По сравнению с 2023 годом валовые выбросы сократились на 13,2%. Общий объем инвестиции в природоохранные мероприятия за восемь лет достиг 106 млрд руб., сообщает Управление информации и общественных связей ММК .Удельные выбросы (отходы на единицу продукции) с 2017 года сократились на 16,9%. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске за аналогичный период снизился в 3,2 раза.Улучшение городской экологии — результат комплексного подхода ММК к природоохранным мероприятиям.Так, в рамках ФП «Чистый воздух» предприятием был построен комплекс коксовой батареи №12, позволивший вывести из эксплуатации пять старых батарей и значительно сократить вредные выбросы. Значительно снизить воздействие на атмосферу также помогли: ввод в строй современной аглофабрики (№5); строительство систем аспирации на доменных печах № 1, 2, 9 и 10, в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах; внедрение систем пылеподавления в различных переделах; строительство эстакад безводного охлаждения доменного шлака и другие меры.Контроль за вредными выбросами комбината автоматизирован. Мониторинг качества воздуха ведут 11 стационарных и четыре передвижных экологических поста в 50 точках. Ежесуточно проводится 3 тыс. замеров по 20 загрязняющим веществам. Все отклонения фиксируются Диспетчерским экологическим комплексом комбината.Отметим, что в 2024 году объем экологических инвестиций комбината превысил 15,5 млрд руб., из которых около 10,5 млрд руб. пришлись на строительство новых природоохранных сооружений и 5 млрд руб. — на содержание действующих объектов.Помимо охраны воздушной среды, комбинат активно работает над сокращением негативного воздействия на водные ресурсы. Так, благодаря строительству в 2018 году водоразделительной дамбы полностью прекратились сбросы в акваторию Магнитогорского водохранилища. В числе других проектов — реконструкция радиальных водоотстойников оборотной системы водоснабжения газоочисток доменного газа, продолжающееся строительство станции нейтрализации кислых стоков ЛПЦ-5.Также ММК ведет активную работу по сохранению биологического разнообразия в Магнитогорском водохранилище. Проводятся мероприятия по озеленению территории комбината и самого Магнитогорска. В 2024 году силами ММК был выполнен технический этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной на площади 6,3 га. Завершить рекультивацию планируется в 2030 году.