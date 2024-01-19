В Свердловской области в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано более 80 км региональных дорог

Материалы по теме

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...

На ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году будет направлено 918 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. В Екатеринбурге продолжится ремонт дорог в рамках реализации национального проекта ...

В Свердловской области в 2020 году отремонтируют 85 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области представило перечень ...

В 2019 году в Екатеринбургской агломерации планируют отремонтировать 50,1 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» планирует отремонтировать в 2019 году 50,1 км ...

В 2019 году Свердловская область получит почти 2 млрд рублей на ремонт дорог

УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. Почти 2 млрд руб. поступят в бюджет Свердловской области из федеральной казны в рамках ...