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19.01.2024

В Свердловской области в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано более 80 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) будет отремонтировано более 80 км региональных трасс. В первую очередь в нормативное состояние начнут приводить магистрали, задействованные в маятниковой миграции, связывающие промышленные центры и Средний Урал с соседними регионами, сообщает департамент информационной политики региона.

«В текущем году дорожники будут вести работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 35 объектах. Это строительство, реконструкция, капремонт и ремонт участков дорог, входящих в опорную сеть Свердловской области. Также в планы ремонтов вошли участки, по которым поступило много обращений жителей. На эти цели выделено из бюджета почти 2 млрд руб. Все объекты законтрактованы, поэтому мы сможем начать работы сразу как позволит погода. Ожидаем, что в течение года перечень объектов БКД у нас традиционно увеличится и мы с запасом перекроем цифру в 80 км», — рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Ключевым объектом Екатеринбургской агломерации на региональной сети в новом дорожном сезоне станет строительство II очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному.

Непосредственно в Екатеринбурге в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано 203,9 тыс. кв. м. дорог. Согласно информации комитета благоустройства, уже утвержден предварительный список улиц, которые в этом году приведут в нормативное состояние.

Так, ожидается, что ремонтные работы будут проведены на отрезках улиц Московской, Крауля, Малышева, Студенческой, Восточной, Крестинского, Зенитчиков, 8 Марта, а также на проспекте Космонавтов. Кроме того, на обозначенных участках дорог специалисты модернизируют 24 светофорных объекта. Финансирование всех работ в рамках реализации нацпроекта в 2024 году, включая модернизацию светофоров, превысит 1 млрд руб.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что от транспортной связности территорий и состояния дорожно-транспортной сети зависит качество жизни людей, развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий и экономика региона. Поэтому одной из задач нацпроекта является увеличение доли дорог в нормативном состоянии.

Так, в 2024 году доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, должна достигнуть 84,99%. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требования, составит 53,1%, а региональных автодорог, входящих в опорную сеть, — 66,7%.
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