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18.01.2024

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Екатеринбурге в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) будет отремонтировано 203,9 тыс. кв. м. дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно информации комитета благоустройства, уже утвержден предварительный список улиц, которые в этом году приведут в нормативном состоянии в рамках БКД. Так, ожидается, что ремонтные работы будут проведены на улицах Московской, от улицы Пальмиро Тольятти до улицы Щорса; Крауля, от улицы Токарей до улицы Викулова; Малышева, от улицы Московской до улицы Добролюбова; Студенческой, от улицы Первомайской до улицы Малышева; Восточной, от улицы Малышева до улицы Куйбышева; Крестинского, от дома № 53 по улице Крестинского до улицы Академика Шварца; Зенитчиков, от улицы Братской до улицы Палисадной; 8 Марта, от улицы Радищева до улицы Куйбышева, а также на проспекте Космонавтов, от улицы Шефской до улицы Старых Большевиков.

С установлением стабильных плюсовых температур подрядчики отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят пандусы на лестничных сходах, обновят люки колодцев. Кроме того, на обозначенных участках дорог специалисты модернизируют 24 светофорных объекта.

Финансирование всех работ в рамках реализации нацпроекта в 2024 году, включая модернизацию светофоров, превысит 1 млрд руб.
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