В Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют более 200 тыс. кв. метров улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...13.01.2023 В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...16.06.2022 В Екатеринбурге к 15 августа отремонтируют почти 2 км улицы Куйбышева
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Подрядная организация приступила к ремонту участка одной из старейших магистралей ...22.02.2022 В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы около школ и больниц
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. В Екатеринбурге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...10.04.2012 Движение по части улиц Екатеринбурга будет закрыто для транспорта из-за подготовки к празднованию 9 мая
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2012. Администрация Екатеринбурга информирует жителей о закрытии движения транспорта на ...