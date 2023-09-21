В микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планируют построить 5,5 км дорог и 2,9 км трамвайных путей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Екатеринбурге на ВИЗе планируют построить новую трамвайную ветку по ул. Татищева. ...22.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о поиске подрядчика для разработки проекта реконструкции дорог в районе ВИЗ-Правобережный
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о заключении долгосрочного ...05.07.2019 В Екатеринбурге утвердили проекты для строительства улично-дорожной сети в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. В Екатеринбурге утвердили проект планировки и проект межевания части территории ...12.03.2012 На пересечении улиц Бориса Ельцина и Челюскинцев в Екатеринбурге планируется построить транспортную развязку
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2012. «Планируется преобразовать основной транспортный каркас, включающий в себя транспортные ...16.12.2010 В ближайшие годы на реконструкцию и строительство дорог в Екатеринбурге планируется потратить более 11 млрд. рублей
В 2011–2013 годах на реконструкцию и строительство улично-дорожной сети Екатеринбурга будет потрачено 11,18 млрд. ...