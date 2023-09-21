В микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планируют построить 5,5 км дорог и 2,9 км трамвайных путей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В рамках реализации муниципальной программы «Столица» в екатеринбургском микрорайоне «ВИЗ-Правобережный» планируется построить и реконструировать 5,5 км улично-дорожной сети и 2 тыс. 880 км трамвайных линий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



«Городские власти утвердили проекты планировки и межевания территории, предназначенной для расширения улично-дорожной сети, которая в перспективе должна будет связать центр уральской столицы с микрорайоном «ВИЗ-Правобережный», — пишет официальный портал Екатеринбурга.



В частности, планируется построить трамвайную линию по ул. Татищева, разворотное кольцо в районе Срединного кольца и тяговую подстанцию на ул. Юрия Исламова. Также запланировано строительство коллектора для реки Широкой по ул. Юрия Исламова, строительство транспортной развязки на пересечении Срединного кольца и ул. Татищева и другие работы.



Ширину полос проезжей части планируется сделать 3,5-4 метра. Тротуары будут шириной до 4 м, также обустроят велодорожки.