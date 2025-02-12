Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания района «ВИЗ-Правобережный»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два новых детских сада на 400 мест. ...24.07.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурге построят два детских сада и семь школ
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга по улицам Татищева, Плотников, Фролова возведут ...06.06.2024 На юго-западе Екатеринбурга в новом районе будет построено 19 образовательных учреждений на 16 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В новом микрорайоне, который появится в юго-западной части Екатеринбурга, будет ...22.02.2024 В трех районах Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено три школы и пять детских садов для 5 тыс. детей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания территории в трех районах ...08.02.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...