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Вчера, 16:43

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания района «ВИЗ-Правобережный»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания на территории ВИЗа в границах улиц Крауля, Лоцмановых, Татищева и Юрия Исламова. Помимо жилого массива, там построят два детских сада по 350 мест, две школы на 1,5 тыс. человек каждая, два спортивных объекта и поликлинику.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что в общей сложности под учреждения образования выделят 35 тыс. кв. м земли, а для двух спортивных зон — 33 тыс. и почти 700 кв. м.

«Проект межевания является частью масштабной инициативы по созданию района «ВИЗ-Правобережный». На 740 га набережной Верх-Исетского пруда планируют возвести 9 микрорайонов с общей жилой площадью более 2,2 млн кв. м», — рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что в итоге там будет построено 15 корпусов и 5 пристроенных помещений детсадов на 5 тыс. 310 мест , семь школ на 9 тыс. 225 мест, детская и взрослая поликлиника, три физкультурно-оздоровительных комплекса, хоккейный корт, школа единоборств, четыре школы искусств, культурно-досуговый центр, два подростковых и молодежных клуба.
Также планом предусмотрено строительство и реконструкция развязок на пересечении Московского и Новомосковского трактов, улиц Металлургов и Юрия Исламова, и срединного кольца с улицами Крауля и Татищева.

Также приведут в порядок и благоустроят прилегающие территории, в том числе набережную пруда. Что касается озеленения — их общая площадь составит 126,1 га.
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