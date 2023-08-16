В Екатеринбурге в декабре 2023 года запустят трамвайную ветку в микрорайон Солнечный

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Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили новые опоры на пересечении со строящейся в микрорайон Солнечный Екатеринбурга трамвайной линией

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Сотрудники ПАО «Россети» — Свердловского предприятия МЭС Урала завершили установку ...

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УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе появится троллейбусная линия. Соответствующая ...

В Екатеринбурге запущено транспортное сообщение с микрорайоном Солнечный

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УрБК, Екатеринбург, 19.01.2016. В екатеринбургский микрорайон Солнечный планируется запустить автобусный маршрут № 077. ...