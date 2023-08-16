В Екатеринбурге в декабре 2023 года запустят трамвайную ветку в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Сегодня в Екатеринбурге прошли первые тестовые испытания новой трамвайной линии в ...03.08.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили новые опоры на пересечении со строящейся в микрорайон Солнечный Екатеринбурга трамвайной линией
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Сотрудники ПАО «Россети» — Свердловского предприятия МЭС Урала завершили установку ...08.10.2019 В Академическом районе Екатеринбурга запустят троллейбусную и трамвайную линии
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе появится троллейбусная линия. Соответствующая ...11.03.2016 В Екатеринбурге запущено транспортное сообщение с микрорайоном Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2016. В Екатеринбурге запущено транспортное сообщение с микрорайоном Солнечный. Об этом ...19.01.2016 В микрорайон Солнечный запустят автобусный маршрут № 077
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2016. В екатеринбургский микрорайон Солнечный планируется запустить автобусный маршрут № 077. ...