УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:01

В Екатеринбурге в декабре 2023 года запустят трамвайную ветку в микрорайон Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В Екатеринбурге в декабре этого года будет завершено строительство первой очереди трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Протяженность новой ветки составит 1,7 км, сообщает телеканал «ОТВ».

Дату окончания строительства анонсировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он также заявил, что трамвайная линия в микрорайоне будет строиться до 2030 года поэтапно вместе с появлением новых кварталов.

Напомним, что 6 сентября было запущено техническое движение трамваем в Академический район. Маршрут протяженностью около 4,5 км был сдан досрочно.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.08.2023 В Екатеринбурге прошли первые тестовые испытания новой трамвайной линии в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Сегодня в Екатеринбурге прошли первые тестовые испытания новой трамвайной линии в ...

03.08.2023 Энергетики «Россети» — МЭС Урала установили новые опоры на пересечении со строящейся в микрорайон Солнечный Екатеринбурга трамвайной линией

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Сотрудники ПАО «Россети» — Свердловского предприятия МЭС Урала завершили установку ...

08.10.2019 В Академическом районе Екатеринбурга запустят троллейбусную и трамвайную линии

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе появится троллейбусная линия. Соответствующая ...

11.03.2016 В Екатеринбурге запущено транспортное сообщение с микрорайоном Солнечный

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2016. В Екатеринбурге запущено транспортное сообщение с микрорайоном Солнечный. Об этом ...

19.01.2016 В микрорайон Солнечный запустят автобусный маршрут № 077

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2016. В екатеринбургский микрорайон Солнечный планируется запустить автобусный маршрут № 077. ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2023 (333)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18