В Екатеринбурге за 2023 год отремонтировано 43 участка автодорог общей площадью 517, 2 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге завершен ремонт нескольких участков автодорог, ведущих к спортивным ...24.05.2023 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...11.10.2022 В Екатеринбурге по нацпроекту БКД в 2023 году будет отремонтирован 21 дорожный участок
В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2023 год запланирован ремонт ...11.10.2022 В Екатеринбурге по нацпроекту БКД в 2023 году будет отремонтирован 21 дорожный участок
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...25.06.2021 В Екатеринбурге завершен ремонт улицы Серафимы Дерябиной
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге завершен ремонт участка улицы Серафимы Дерябиной от переулка Встречного ...