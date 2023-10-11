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В Екатеринбурге за 2023 год отремонтировано 43 участка автодорог общей площадью 517, 2 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов после осмотра объектов благоустройства и ремонта улично-дорожной сети отметил, что ремонт проезжих частей, запланированный на 2023 год, завершен в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первым пунктом стал Преображенский парк Академического района, где на данный момент ведется укладка покрытия и обустраивается сеть электроснабжения — в планах у районной администрации к концу следующего года обустроить в форме ящерицы из сказов Бажова холмистый парк у реки Патрушихи.

Далее комиссия осмотрела улицу Карасьевскую, где завершается строительство дороги и тротуара на участке длиной 800 м — от улицы Савкова до улицы Майской.

Поездка завершилась осмотром участка от улицы Молодогвардейцев до дома № 74 на улице Рощинской, которая меняет свою трассировку, а на отрезке протяженностью 1,6 тыс. км строится проезжая часть, под ней — дождевая канализация с выносом всех коммуникаций. Также обустраиваются тротуары, велодорожки, ведется озеленение. Объект планируется сдать в 2024 году.

По итогам объезда Алексей Бубнов отметил, что ремонт проезжих частей, запланированный на 2023 год, полностью завершен — отремонтировано 43 участка автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью 517,2 тыс. кв. м. и протяженностью 41,3 км, заменено 42 км бортового камня. В том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году проведены работы по ремонту 19 участков автодорог общей площадью 291,3 тыс. кв. м.
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