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В Екатеринбурге до конца сентября завершится благоустройство дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге к концу сентября завершится благоустройстов дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Об этом написал в личном Телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

«Из 16 объектов в работе остается четыре. Во всех случаях степень готовности близится к 100%», — написал градоначальник.

Он добавил, что за период с 2017 по 2023 годы по программе ФКСГ в Екатеринбурге было модернизировано 174 придомовых территории. Еще 16 локаций добавилось в городскую копилку в этом году.

Ранее стало известно, что на IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категориях «малые города» и «исторические поселения» Свердловская область представила 20 заявок. Именно столько муниципальных образований региона претендуют на получение государственной поддержки из федерального бюджета на благоустройство общественных территорий в 2025-2026 годах.

Отметим, что подобные конкурсы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. Среди целей национального проекта «Жилье и городская среда» — рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году.
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