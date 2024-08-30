В Екатеринбурге до конца сентября завершится благоустройство дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В Екатеринбурге в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» ведется ...01.03.2024 Голосование за объекты благоустройства в Свердловской области в рамках проекта «Жилье и городская среда» пройдет с 15 по 17 марта
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Жители Свердловской области в период с 15 по 17 марта смогут отдать свой голос за ...16.01.2024 Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской ...23.11.2023 Свердловская область продолжит инфраструктурное благоустройство с учетом высоких показателей региона в этой сфере
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 ноября поручил продолжить активную ...25.03.2019 В правительстве РФ утвердили методику расчета индекса качества городской среды
УрБК, Москва, 25.03.2019. Правительством России утверждена методика определения индекса качества городской среды, ...