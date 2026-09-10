УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. В Екатеринбурге завершается благоустройство дворов в Железнодорожном и Кировском районах. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, работы проинспектировал заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

Благоустройство дворов ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Первой точкой контрольного объезда стал двор у домов № 21 и № 23 на ул. Челюскинцев. Здесь обустроены детская площадка и зона отдыха с освещением и видеонаблюдением, установлены скамейки и урны, уложено новое асфальтовое покрытие, высажены газон, кустарники и ели.

В Кировском районе В. Гейко проверил благоустройство двора у дома № 67 на ул. Уральской и дома № 39 на ул. Советской. На территории обустроили проезды и пешеходные зоны, лестницы и пандус, детские площадки и освещение, установили малые архитектурные формы. Подрядчик также озеленил двор и привел в порядок контейнерную площадку.

«Несмотря на погодные условия, которые осложнили проведение работ в этом году, подрядные организации справились с задачей. На сегодняшний день дворы находятся в высокой степени готовности. Сейчас предстоит устранить мелкие замечания, после чего состоится приемка», — рассказал замглавы Екатеринбурга.

Он также напомнил, что всего в этом году по программе будет благоустроено шесть дворов на улицах Коуровская, 17, Челюскинцев, 21 и 23, Уральская, 67 (совместно с домом по ул. Советская, 39), Амундсена, 72, Бажова, 134 и Декабристов, 16/18д.

«Основные работы завершены практически на всех объектах. Исключение — один двор в Октябрьском районе, где процесс замедлен из-за прокладки новых подземных кабельных линий для строящегося жилого комплекса и модернизации существующей трансформаторной подстанции. Эти работы выполняют специалисты АО «ЕЭСК». Тем не менее, благоустройство по программе будет выполнено в полном объеме», — сообщил В. Гейко и пригласил жителей на праздник двора, который состоится в разных районах города в четверг, 10 сентября.

Программа «Формирование комфортной городской среды» работает в Екатеринбурге с 2017 года. За это время в городе уже благоустроены 193 дворовые территории. Таким образом, по итогам 2026 года их количество достигнет 199, напомнили в департаменте.