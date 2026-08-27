Замглавы Екатеринбурга проконтролировал работы по замене теплосетей по ул. Кишиневской

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил текущие работы по замене магистральных тепловых сетей от котельной по ул. Кишиневская, 56, и благоустройство дворовых территорий в Ленинском и Октябрьском районах.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что на участке тепловой сети от котельной на ул. Кишиневской в 2026 году в рамках инвестиционной программы АО «ЕТК» модернизируют 3,5 км однотрубных трубопроводов. Старые сети отопления заменят трубопроводами в современной ППУ-изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля. Трубопроводы горячего водоснабжения также обновят — вместо стальных уложат трубы из полимерных материалов.

Как рассказал В. Гейко, существующие сети на указанном участке имеют значительный износ, а их минеральная теплоизоляция уступает современным материалам по теплоизоляционным свойствам. Модернизация позволит повысить надежность и качество теплоснабжения, а замена трубопроводов горячего водоснабжения — улучшить органолептические свойства воды и обеспечить необходимую температуру в местах водоразбора.

Далее В. Гейко посетил двор у дома № 72 на ул. Амундсена. Здесь уже обустроены детская площадка и зоны отдыха, установлены скамейки и урны, уложено новое асфальтовое покрытие и оборудована парковка. Также высажены деревья. Сейчас подрядчику осталось завершить устройство газонов.

Во дворе у дома № 134 на ул. Бажова выполнены обрезка и снос старых деревьев, частично установлены бортовые камни и элементы наружного освещения. К основному этапу благоустройства приступят после того, как АО «ЕЭСК» завершит прокладку новых подземных кабельных линий для строящегося жилого комплекса и модернизацию существующей трансформаторной подстанции.

Благоустройство дворов идет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году в Екатеринбурге обновят шесть дворов, по адресам: ул. Коуровская, 17, ул. Челюскинцев, 21 и 23, ул. Уральская, 67 совместно с домом по адресу: Советская, 39, ул. Амундсена, 72, ул. Бажова, 134 и ул. Декабристов, 16/18д.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. За это время в городе уже благоустроены 193 дворовые территории. По итогам 2026 года их количество достигнет 199, напомнили в администрации.