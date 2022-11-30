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В Екатеринбурге стартовала подготовка к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В Екатеринбурге началась подготовка к следующему отопительному сезону. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, согласно документу, в Екатеринбурге в ближайшие месяцы будут проведены капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей, гидравлические испытания, промывка систем отопления домов, а также замена наружных водопроводов.

По словам замглавы Екатеринбурга Владимира Гейко, отопительный период 2022-2023 годов прошел без значительных нарушений, а сетевыми организациями принимались все необходимые меры по устранению неполадок в максимально короткие сроки.

«В этом году нам предстоит выполнить подготовку 112 источников теплоснабжения, 479 центральных тепловых пунктов, а также 3,5 тыс. км тепловых сетей и 2,1 тыс. км — водопроводных. Запланированы мероприятия по подготовке к зиме более 8 тыс. жилых домов и 1,1 тыс. социальных объектов», — рассказал Владимир Гейко.

Он также добавил, что в рамках ремонтной кампании организации коммунального комплекса заменят около 70 км тепловых сетей, 18,7 км труб водоснабжения и 7,5 км — водоотведения. Помимо этого, специалисты подготовят к зиме почти 10,5 тыс. узлов управления систем теплоснабжения жилых домов и восстановят более 7,5 км изоляции надземных и транзитных трубопроводов сетей теплоснабжения.

«В межотопительный период коммунальщики проверят на прочность и плотность трубопроводы тепловых сетей. Гидравлические испытания включают в себя 4 этапа: первый уже прошел в мае, второй запланирован на 6-9 июня, третий — на 18-21 июля, четвертый — на 8-11 августа», — напомнил замглавы города.

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