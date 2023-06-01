Более 70% жилищного фонда Екатеринбурга готово к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Из 8,4 тыс. зданий жилищного фонда Екатеринбурга более 6 тыс. уже готовы к новому отопительному сезону. На других объектах работы по подготовке также идут по графику, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, на заседании комиссии по подготовке уральской столицы к отопительному сезону представитель департамента образования администрации города Екатеринбурга Михаил Сибиряков рассказал, что в срок до 1 сентября 2023 года предстоит подготовить более 600 зданий, в которых располагаются школы, детские сады и прочие учреждения.



При этом по состоянию на сегодняшний день в зданиях и сооружениях, закрепленных за департаментом образования, полностью закончены поверка приборов учета тепла, промывка теплообменников, а также плановая замена наружных сетей.



Промывка и гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения выполнены на 97%, ревизия и ремонт систем вентиляции — на 90%, пусконаладочные работы в системе вентиляции — на 81%. Кроме того, на 80% сделан ремонт кровель, на 74% — замена оконных блоков, на 28% проведено утепление зданий.



Также полностью завершены мероприятия по подготовке к зиме на 226 центральных тепловых пунктах из 479, на 63 источниках водоснабжения из 104, на 185 насосных станциях из 356 и на 58 канализационных станциях из 126.



Помимо этого, продолжается плановая замена наружных трубопроводов. Уже выполнен ремонт на 30 из 70 км сетей теплоснабжения, на 15,2 из 18,75 км сетей водоснабжения и на 3,6 из 7,5 км сетей водоотведения.



Отметим, что власти города держат подготовку к отопительному сезону на особом контроле. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко еженедельно проводит заседания профильной комиссии, на которых рассматриваются все возникающие проблемы, связанные с подготовкой городского хозяйства к зимнему периоду.