В Екатеринбурге с 16 мая стартует первый этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. Сезон опрессовок в этом году в Екатеринбурге начнется 16 мая и пройдет в четыре этапа. При этом отключать горячее водоснабжение для потребителей не планируется, сообщается на сайте ПАО «Т плюс».
«Для подготовки к предстоящему отопительному сезону составлен график ремонта водоподготовок теплоисточников и испытаний городских теплосетей, утвержденный администрацией Екатеринбурга. Испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей», — говорится в сообщении.
Первый этап опрессовок пройдет с 16 по 19 мая. Затем проверять теплосети Екатеринбурга, Березовского и Верхней Пышмы повышенным давлением специалисты будут с 6 по 9 июня, с 18 по 21 июля и с 8 по 11 августа.
Также, согласно графику водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге, будет произведен ремонт Среднеуральской ГРЭС с 17 по 30 августа и Ново-Свердловской ТЭЦ с 2 по 16 августа. При этом отмечается, что при наличии технической возможности потребители будут переключены на другие теплоисточники для бесперебойной подачи горячей воды в жилые дома.
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