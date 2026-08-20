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В Железнодорожном и Кировском районах Екатеринбурга завершается благоустройство дворов

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проинспектировал благоустройство дворов в Железнодорожном и Кировском районах. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Контрольный объезд начался с домов № 21 и № 23 на ул. Челюскинцев. Во дворах этих домов обустроены детская площадка и зоны отдыха, установлены скамейки и урны, уложено новое покрытие. Сейчас подрядчику осталось вывезти мелкий строительный мусор, высадить кустарники и завершить устройство газонов.

Следующий двор — у дома № 17 на ул. Коуровской. Там завершено обустройство парковки, проездов и тротуаров, установлены скамейки и урны, оборудована детская площадка с зоной отдыха для родителей. Территорию озеленили, высадив газон. Завершить оставшиеся работы, в том числе бетонирование ограждений и вывоз мусора, планируется в ближайшее время.

В Кировском районе идет благоустройство двух дворов — у дома № 67 на ул. Уральской и у дома № 39 на ул. Советской. Сейчас специалисты асфальтируют тротуары и заливают основания под опоры освещения. Установить столбы планируется завтра. Также рабочим предстоит обустроить пандус и завершить работы с газонами.

«Работы на всех трех объектах должны закончить к 30 августа», — заявил заместитель главы Екатеринбурга.

В 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Екатеринбурге благоустроят шесть дворовых территорий. Программа реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. За это время обновлены 193 двора, а по итогам текущего года их количество увеличится до 199.

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