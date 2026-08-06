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06 августа 202615:52

Замглавы Екатеринбурга проверил работы по благоустройству дворов и реконструкции тепломагистрали

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проинспектировал работы по благоустройству дворов и реконструкции тепломагистрали № 31. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Инспекция началась с ул. Челюскинцев — двор домов № 21 и № 23. Основная часть работ на территории уже завершена. Здесь обустроили детскую площадку, установили скамейки и урны, уложили покрытие в зоне игр и отдыха. Подрядчику предстоит уложить асфальт, озеленить двор и завершить работы совместно со смежными организациями.

Во дворах дома № 67 по ул. Уральской и № 39 по ул. Советской готовится основание под асфальтирование, после чего специалисты приступят к устройству проездов и тротуаров, монтажу детской площадки, установке малых архитектурных форм и озеленению территории.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы на обоих объектах ведутся качественно и в соответствии с графиком. Оба двора будут готовы в установленный договорами срок — до конца августа», – резюмировал заместитель главы Екатеринбурга.

В завершение объезда В. Гейко посетил магистральную тепловую сеть № 31. На участке продолжается реконструкция трубопровода протяженностью более километра с увеличением его диаметра. Это позволит повысить пропускную способность сети и надежность теплоснабжения потребителей. На сегодняшний день выполнена примерно четверть общего объема работ. Подрядная организация продолжает монтаж трубопровода и планирует завершить основные работы в первой декаде сентября, чтобы своевременно провести необходимые регламентные мероприятия перед запуском отопления.

«Это один из наиболее значимых объектов подготовки к отопительному сезону. Контроль за ним осуществляется еженедельно. Все материалы находятся на площадке, подрядчик обеспечен необходимыми трудовыми ресурсами, поэтому рассчитываем, что работы будут завершены в срок», — подытожил В. Гейко.

В горадминистрации напомнили, что в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроят шесть дворовых территорий. Программа реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. За это время обновлены 193 двора, а по итогам текущего года их количество увеличится до 199.

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