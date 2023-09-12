Более 63 тыс. домов Свердловской области получили возможность подключения к газу по соцпрограмме

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На Среднем Урале провели почти 1 тыс. км газовых сетей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...

На Среднем Урале по программе социальной газификации 60 тыс. домов получили доступ к газовым сетям

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области за время действия программы социальной газификации построено 800 ...

В Свердловскую область переданы 634 млн рублей на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Свердловская область получила новый транш от компании «Газпром газификация» в 634 млн ...

Четырем муниципалитетам Свердловской области на социальную газификацию направлено 1,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области на социальную газификацию будет дополнительно направлено еще ...

В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...