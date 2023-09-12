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Более 63 тыс. домов Свердловской области получили возможность подключения к газу по соцпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области за два года действия программы социальной газификации было проложено свыше 1 тыс. газовых сетей.

Как сообщает департамент информационной политики региона, данные меры позволят подсоединить к газу более 63,5 тыс. домов.

«С момента действия программы социальной газификации, с октября 2021 года, от жителей региона поступило около 78 тыс. заявок на подключение к газовым сетям. Из них требованиям догазификации соответствуют 57 тыс. домов. В скором времени новые дома получат возможность получать экологичное недорогое топливо», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, уже подведен газ к границам более 28,7 тыс. земельных участков. Подключились и получают газ почти 11,6 тыс. домов.

Напомним, что программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах. В Свердловской области по инициативе губернатора утвержден расширенный список льготников, которым компенсируются затраты в размере до 250 тыс. руб. на прокладку газопровода по участку и газовое оборудование.

Также на региональном портале создана интерактивная карта, где свердловчане могут посмотреть, когда их дом подключат к газу, или подать заявку на подключение.
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