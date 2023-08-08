На Среднем Урале провели почти 1 тыс. км газовых сетей

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области за время действия программы социальной газификации построено 800 ...08.06.2023 В Свердловскую область переданы 634 млн рублей на социальную газификацию
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Свердловская область получила новый транш от компании «Газпром газификация» в 634 млн ...27.03.2023 Свердловская область получила 900 млн рублей на социальную газификацию
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Свердловская область получила очередной транш в размере 900 млн руб. на реализацию ...02.12.2022 Четырем муниципалитетам Свердловской области на социальную газификацию направлено 1,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области на социальную газификацию будет дополнительно направлено еще ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...