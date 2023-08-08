На Среднем Урале провели почти 1 тыс. км газовых сетей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км газового трубопровода для почти 63,3 тыс. частных домов, сообщает департамент информполитики региона.



В рамках программы догазификации с октября 2021 года свердловчане подали свыше 72,3 тыс. заявок на подключение к газовым сетям. При этом более 56,5 тыс. соответствовали нужным требованиям.



«По заключенным договорам к границам более 28,2 тыс. домов уже построены газопроводы, а порядка 11,5 тыс. домов уже подключены к газу в рамках программы социальной газификации. В августе наиболее активно строительство вели АО «ГАЗЭКС», ГУП СО «Газовые сети» и АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Напомним, что программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах. В Свердловской области по инициативе губернатора утвержден расширенный список льготников, которым компенсируются затраты в размере до 250 тыс. руб. на прокладку газопровода по участку и газовое оборудование.