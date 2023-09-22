Свердловская область вошла топ-3 лучших субъектов по социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области за два года действия программы социальной газификации было ...12.09.2023 На Среднем Урале провели почти 1 тыс. км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...18.07.2023 На Среднем Урале с начала проведения программы соцгазификации к сетям подключились 10 тыс. домохозяйств
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. С начала проведения программы социальной газификации в Свердловской области к сетям ...08.06.2023 В Свердловскую область переданы 634 млн рублей на социальную газификацию
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Свердловская область получила новый транш от компании «Газпром газификация» в 634 млн ...10.11.2022 В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора ...