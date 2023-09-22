Свердловская область вошла топ-3 лучших субъектов по социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. Свердловская область заняла второе место среди регионов по реализации программы социальной газификации. Как сообщает департамент информационной политики области, результаты работы в этом направлении были представлены на заседании регионального штаба.



Начиная с октября 2021 года от жителей региона поступило более 78,6 тыс. заявок на подключение к газовым сетям. Из них более 57,6 тыс. соответствуют требованиям догазификации.



«По среднему расчету в газифицированных по программе частных домах проживают более 36 тыс. жителей, это, примерно, как по численности города Алапаевск, Камышлов или Ирбит. По количеству договоров, где уже к домам подведен газопровод и пущен газ, Свердловская область входит в топ-5 регионов России», — рассказал на заседании министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По его словам, по потенциалу догазификации — свыше 50 тыс. домовладений — в общероссийском рейтинге регион занимает третье место. На сегодняшний день построены газопроводы до границ порядка 29,9 тыс. земельных участков. Подключились и получают газ почти 12,3 тыс. домов.



Напомним, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создана интерактивная карта, которая размещена на региональном портале по технологическому присоединению к сетям. Система позволяет жителям отследить сроки подключения своих домов к газу.