На Среднем Урале по программе социальной газификации 60 тыс. домов получили доступ к газовым сетям

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Свердловская область получила новый транш от компании «Газпром газификация» в 634 млн ...12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...02.12.2022 Четырем муниципалитетам Свердловской области на социальную газификацию направлено 1,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области на социальную газификацию будет дополнительно направлено еще ...10.11.2022 В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...