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На Среднем Урале по программе социальной газификации 60 тыс. домов получили доступ к газовым сетям

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области за время действия программы социальной газификации построено 800 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления. Благодаря этому доступ к энергоносителю получили более 60 тыс. частных домов, сообщает департамент информационной политики региона.

Уточним, что программа позволяет бесплатно подвести газопровод до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах.

«По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области введен расширенный пакет мер социальной поддержки по социальной газификации. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тыс. рублей. К настоящему времени жителями подано почти 75 тыс. заявок, из которых почти 55 тыс. соответствуют условиям программы», — отметил Николай Смирнов.

Сейчас подписано 51,5 тыс. договоров, по которым к 27 тыс. земельных участков подведен газ. Газораспределительным организациям поручено максимально ускорить строительно-монтажные работы и завершить плановые объекты к концу года.
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