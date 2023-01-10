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Вчера, 11:02

На Среднем Урале с начала проведения программы соцгазификации к сетям подключились 10 тыс. домохозяйств

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. С начала проведения программы социальной газификации в Свердловской области к сетям было подключено 10 тыс. домохозяйств. По численности населения это составляет 30 тыс. человек. Таким образом, регион вошел в тройку лидеров по темпам реализации программы, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Всего в рамках социальной догазификации поступило более 73,2 тыс. заявок и по ним уже заключено почти 50,4 тыс. договоров. Газовая инфраструктура подведена почти к 25,9 тыс. домов», — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Отметим, что до конца 2024 года планируется создание технической возможности для подключения еще более чем 72 тыс. домовладений Свердловской области.
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