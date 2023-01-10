На Среднем Урале с начала проведения программы соцгазификации к сетям подключились 10 тыс. домохозяйств

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об обновлении плана ...12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...02.12.2022 Четырем муниципалитетам Свердловской области на социальную газификацию направлено 1,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области на социальную газификацию будет дополнительно направлено еще ...09.11.2022 В рамках социальной догазификации на Среднем Урале построено более 117 км газопроводов
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. На сегодняшний день жители Свердловской области подали более 51 тыс. заявок на ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...