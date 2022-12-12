Свердловская область получила 900 млн рублей на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Свердловская область получила очередной транш в размере 900 млн руб. на реализацию президентской программы по социальной догазификации от Единого оператора «Газпром газификация», сообщает региональный департамент информационной политики.



Полученные в этот раз средства будут распределены между несколькими муниципалитетами и городскими округами для бесплатного подведения трубы до границ земельных участков. Так, 337 млн руб. будут направлены на строительство газовых сетей в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском городских округах, Верхотурье и Староуткинске. Еще 91 млн руб. пойдет на газификацию города и сельских населенных пунктов ЗАТО Лесной. Почти 457 млн руб. уйдут на строительство газораспределительных сетей в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменске-Уральском, Камышлове и Ревде.



«На получение займов от Единого оператора газификации подано заявок на почти 5,5 млрд руб. для реализации программы социальной газификации в 61 муниципалитете. Уже одобрено выделение почти 4,5 млрд руб., а до 2028 года Единый оператор газификации должен перечислить нашему региону 16 млрд руб. Очередность и скорость строительства распределительных газопроводов в уже газифицированных населенных пунктах будет зависеть от количества поданных жителями заявок», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Напомним, что в Свердловской области по инициативе губернатора утвержден расширенный список льготников, которым компенсируются затраты в размере до 250 тыс. руб. на прокладку газопровода по участку и газовое оборудование.