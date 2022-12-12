Свердловская область получила 900 млн рублей на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Свердловская область получила очередной транш в размере 900 млн руб. на реализацию президентской программы по социальной догазификации от Единого оператора «Газпром газификация», сообщает региональный департамент информационной политики.
Полученные в этот раз средства будут распределены между несколькими муниципалитетами и городскими округами для бесплатного подведения трубы до границ земельных участков. Так, 337 млн руб. будут направлены на строительство газовых сетей в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском городских округах, Верхотурье и Староуткинске. Еще 91 млн руб. пойдет на газификацию города и сельских населенных пунктов ЗАТО Лесной. Почти 457 млн руб. уйдут на строительство газораспределительных сетей в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменске-Уральском, Камышлове и Ревде.
«На получение займов от Единого оператора газификации подано заявок на почти 5,5 млрд руб. для реализации программы социальной газификации в 61 муниципалитете. Уже одобрено выделение почти 4,5 млрд руб., а до 2028 года Единый оператор газификации должен перечислить нашему региону 16 млрд руб. Очередность и скорость строительства распределительных газопроводов в уже газифицированных населенных пунктах будет зависеть от количества поданных жителями заявок», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Напомним, что в Свердловской области по инициативе губернатора утвержден расширенный список льготников, которым компенсируются затраты в размере до 250 тыс. руб. на прокладку газопровода по участку и газовое оборудование.
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...02.12.2022 Четырем муниципалитетам Свердловской области на социальную газификацию направлено 1,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области на социальную газификацию будет дополнительно направлено еще ...25.11.2022 На социальную газификацию трех муниципалитетов Среднего Урала дополнительно выделили 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» направило еще 300 млн руб. на подведение ...10.11.2022 В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора ...01.08.2022 В Свердловской области выделено дополнительно более 600 млн рублей на ускоренную газификацию
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Единый оператор газификации выделил еще 613 млн руб. для проведения ускоренной ...