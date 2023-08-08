УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:21

В Свердловскую область поступил новый транш в 304,5 млн рублей на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Свердловская область получила новый транш в 304,5 млн руб. от «Газпром газификация». Эти деньги пойдут на реализацию программы социальной догазификации, которая позволяет бесплатно провести трубы в газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Владельцы домовладений могут подать заявки через портал «Госуслуги», личный кабинет на сайте единого оператора газификации, офис газораспределительной организации. Добавим, что в Свердловской области действует расширенный пакет мер социальной поддержки по газификации.

«Направленные региональному оператору газификации АО «Газэкс» средства позволят продолжить программу социальной газификации в Арамиле, Дегтярске, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Нижних Сергах, в Первоуральске и сельских населенных пунктах Первоуральского городского округа, Ревде, Сысертском и Ачитском районах», — сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.08.2023 На Среднем Урале по программе социальной газификации 60 тыс. домов получили доступ к газовым сетям

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области за время действия программы социальной газификации построено 800 ...

08.06.2023 В Свердловскую область переданы 634 млн рублей на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Свердловская область получила новый транш от компании «Газпром газификация» в 634 млн ...

27.03.2023 Свердловская область получила 900 млн рублей на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Свердловская область получила очередной транш в размере 900 млн руб. на реализацию ...

02.12.2022 Четырем муниципалитетам Свердловской области на социальную газификацию направлено 1,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области на социальную газификацию будет дополнительно направлено еще ...

01.08.2022 В Свердловской области выделено дополнительно более 600 млн рублей на ускоренную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Единый оператор газификации выделил еще 613 млн руб. для проведения ускоренной ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (536)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18