В Свердловскую область поступил новый транш в 304,5 млн рублей на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Свердловская область получила новый транш в 304,5 млн руб. от «Газпром газификация». Эти деньги пойдут на реализацию программы социальной догазификации, которая позволяет бесплатно провести трубы в газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Владельцы домовладений могут подать заявки через портал «Госуслуги», личный кабинет на сайте единого оператора газификации, офис газораспределительной организации. Добавим, что в Свердловской области действует расширенный пакет мер социальной поддержки по газификации.



«Направленные региональному оператору газификации АО «Газэкс» средства позволят продолжить программу социальной газификации в Арамиле, Дегтярске, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Нижних Сергах, в Первоуральске и сельских населенных пунктах Первоуральского городского округа, Ревде, Сысертском и Ачитском районах», — сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.