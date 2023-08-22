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Вчера, 10:42

Свердловская область получит дополнительный транш на соцгазификацию в 275 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Свердловская область получит новый транш в размере почти 275 млн руб. от оператора «Газпром газификация». Эти деньги пойдут на реализацию программы социальной догазификации, которая позволяет бесплатно провести трубы в газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Данные средства направлены в АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на продолжение строительства газораспределительных сетей в Березовском, Заречном, Среднеуральске, Верхней Пышме и их сельских территориях, в Рефтинском, Белоярском районе, поселках Малышева и Изумруд», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Добавим, что для подключения к газу граждане могут подать заявки через портал «Госуслуги», личный кабинет на сайте единого оператора газификации, офис газораспределительной организации. Также в регионе действует расширенный пакет мер социальной поддержки по газификации.

Ранее стало известно, что на Среднем Урале по программе социальной газификации 60 тыс. домов получили доступ к газовым сетям.
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