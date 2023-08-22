Свердловская область получит дополнительный транш на соцгазификацию в 275 млн рублей

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Свердловская область получила 900 млн рублей на социальную газификацию

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В Свердловскую область направят около 10 млрд рублей на догазификацию

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Региональный оператор газификации Свердловской области при поддержке губернатора ...