В Свердловскую область переданы 634 млн рублей на социальную газификацию

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Свердловская область получила новый транш от «Газпром газификация» в 634 млн руб. на реализацию программы социальной газификации. По ней в газифицированных населенных пунктах можно будет получить бесплатное подведение трубы до границ земельных участков, сообщает департамент информационной политики региона.



На газификацию Екатеринбурга 557 млн руб. выделено «Екатеринбурггазу». Более 68 млн руб. получат Арамиль, Сысертский и Горноуральский городской округа. Более 9 млн руб. пойдут на продолжение газификации Невьянского городского округа и Алапаевского района.



«Всего программа социальной газификации реализуется в 61 муниципалитете Свердловской области. В настоящий момент создана техническая возможность по подключению к уже построенным газовым сетям для почти 57,5 тыс. частных домов. Кроме того, жителями подано более 71 тыс. заявок, из которых более 51,1 тыс. уже принято в работу. По этим заявкам заключено почти 47,9 тыс. договоров, по которым к более чем 23,9 тыс. земельных участков уже подведены газопроводы, а 9 тыс. 455 домов уже получили газ», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Подать заявку на участие в программе можно через портал «Госуслуги», сайт единого оператора газификации, личный кабинет заявителя на сайте газораспределительной организации или ее интернет-страницу.