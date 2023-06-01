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Вчера, 14:29

Правительственные ориентиры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в региональном Законодательном собрании с обращением к депутатам. В своей речи он поделился итогами деятельности правительства региона в 2022 году и ответил на вопросы народных избранников.

Социальный ориентир сохранился

Финансовую ситуацию Е. Куйвашев охарактеризовал как стабильную. В 2022 году доходы регионального бюджета достигли 373 млрд руб., что на 4% превышает уровень 2021 года. Объем безвозмездных поступлений оказался выше 67 млрд руб.

Правительственные ориентиры
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

На поддержку социальной сферы выделялось более 250 млрд руб. (около 67% расходов казны). Социальные выплаты получили 1,5 млн граждан. На выплаты на детей от восьми до 17 лет направлялось 15 млрд руб. Поддержка также предоставляется семьям с детьми от трех до семи лет, но в плановом режиме идет переход к введению общероссийского единого пособия для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет.

Областной материнский капитал получили более 8 тыс. семей. Размер выплаты регулярно увеличивается, и в 2023 году она превысила 160 тыс. руб.

На обновление материально-технической части первичного медицинского звена выделялось более 3,5 млрд руб. Оснащены два сосудистых центра, 15 первичных сосудистых отделений. Организован межрайонный центр по лечению хронической сердечной недостаточности в Тавдинской центральной больнице. В трех городах созданы центры онкологической помощи. Высокотехнологичное оборудование приобретено для Областной клинической больницы № 1 и Свердловского онкодиспансера.

«Одна из наших главных задач — улучшение работы первичного звена. В 2022 году созданы 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общей врачебной практики. Завершен ремонт 56 объектов здравоохранения. Приобретено 162 автомобиля. Общее финансирование программы составило 3,6 млрд руб. Но главное в медицине — это, конечно, кадры. Для насыщения системы здравоохранения квалифицированными специалистами реализуется полный цикл подготовки медиков — от ранней профориентации в школах до целевого обучения в медицинских колледжах и вузах», — подчеркнул Е. Куйвашев.

За 2022 год в Свердловской области ввели в эксплуатацию семь новых школ на 5,4 тыс. мест, отремонтировано 27 школьных зданий. За пять лет планируется привести в нормативное состояние 170 учреждений среднего образования.

«Большое внимание сегодня уделяется поддержке педагогов, росту их профессионального мастерства, широкому внедрению лучших педагогических практик. Так, в минувшем году учреждено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Лучшие наши педагоги уже отмечены этим званием. Один из важнейших проектов, реализуемый в сфере высшего образования, — региональная программа «Кампус», направленная на развитие студенчества», — отметил губернатор.

Бизнес, промышленность, логистика

На развитие промышленности удалось привлечь более 50 млрд руб. федеральных средств. Объем отгруженной промышленной продукции превысил 3 млрд руб., превзойдя уровень 2021 года на 7%. В рамках федеральных механизмов объем поддержки промышленности составил более 52 млрд руб. Всего в минувшем году запущено 19 новых производств.

В сфере малого и среднего предпринимательства объем поддержки по профильному национальному проекту составил 8 млрд руб. На объектах малого и среднего бизнеса работают 900 тыс. человек.

«Подчеркну, что сегодня для сектора МСП открываются новые ниши и возможности в рамках кооперации с промышленными предприятиями в целях выпуска востребованной продукции», — сказал Е. Куйвашев.

Добавим, что после доклада депутаты задали вопрос о способах борьбы с дефицитом кадров. Губернатор рассказал, что в 2024 году начнется реализация реформы системы среднего профессионального образования. Из подведомства министерства образования Свердловской области к профильным структурам перейдут 15 колледжей.

«В Ирбите есть лесотехнический колледж. Почему-то там работников культпросвета и юристов учат. А надо готовить кадры по отраслевому принципу», — привел пример глава региона.

В сфере логистики Е. Куйвашев выделил реализацию проекта «Сухой порт», прогнозируемая мощность которого должна составить 60 млн т грузов к 2030 году. Один из его элементов — транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский», первая очередь которого введена в ноябре 2022 года. Идет работа над созданием ТЛЦ «Екатеринбург», в состав которого войдут несколько терминалов и складской комплекс площадью 33 га.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса в 2022 году достигла 4,5 млрд руб. (в 2023 она вырастет до 5 млрд руб.). Был поставлен десятилетний рекорд по урожаю зерна. В эксплуатацию запущены 11 объектов животноводства, дополнительные мощности по хранению картофеля и овощей, а также куплено 1,5 тыс. единиц техники.

Для экологии и быта

По нацпроекту «Экология» Свердловская область в 2022 году получила 1,2 млрд руб. Это в два раза больше, чем годом ранее. Для решения экологических задач ведется строительство мусоросортировочных заводов в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, рекультивация свалки отходов в Арамиле. Также в минувшем году проводился капитальный ремонт шести гидросооружений.

Также в 2022 году Средний Урал оказался в десятке регионов-лидеров по объемам ввода жилья, причем по многоквартирным домам — в пятерке. Е. Куйвашев отметил, что областная программа капитального ремонта, затронувшая 1,3 тыс. зданий, выполнена на 100%.

В сфере газификации построено 500 км газопроводов, а доступ к энергоносителю получили 8 тыс. квартир и домовладений. По программе социальной газификации заключено 50 тыс. договоров, из которых уже исполнено 10 тыс. При этом постоянно расширяется перечень льготников, которым доступна программа. Становится больше видов работ и оборудования, позволяющих получить компенсацию за них.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроены 58 объектов в 34 муниципалитетах. Органы местного самоуправления постоянно участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому выполнено благоустройство пяти объектов, и еще на четырех стартовали работы.
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