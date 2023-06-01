Правительственные ориентиры

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в региональном Законодательном собрании с обращением к депутатам. В своей речи он поделился итогами деятельности правительства региона в 2022 году и ответил на вопросы народных избранников.Финансовую ситуацию Е. Куйвашев охарактеризовал как стабильную. В 2022 году доходы регионального бюджета достигли 373 млрд руб., что на 4% превышает уровень 2021 года. Объем безвозмездных поступлений оказался выше 67 млрд руб.На поддержку социальной сферы выделялось более 250 млрд руб. (около 67% расходов казны). Социальные выплаты получили 1,5 млн граждан. На выплаты на детей от восьми до 17 лет направлялось 15 млрд руб. Поддержка также предоставляется семьям с детьми от трех до семи лет, но в плановом режиме идет переход к введению общероссийского единого пособия для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет.Областной материнский капитал получили более 8 тыс. семей. Размер выплаты регулярно увеличивается, и в 2023 году она превысила 160 тыс. руб.На обновление материально-технической части первичного медицинского звена выделялось более 3,5 млрд руб. Оснащены два сосудистых центра, 15 первичных сосудистых отделений. Организован межрайонный центр по лечению хронической сердечной недостаточности в Тавдинской центральной больнице. В трех городах созданы центры онкологической помощи. Высокотехнологичное оборудование приобретено для Областной клинической больницы № 1 и Свердловского онкодиспансера.«Одна из наших главных задач — улучшение работы первичного звена. В 2022 году созданы 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и два отделения общей врачебной практики. Завершен ремонт 56 объектов здравоохранения. Приобретено 162 автомобиля. Общее финансирование программы составило 3,6 млрд руб. Но главное в медицине — это, конечно, кадры. Для насыщения системы здравоохранения квалифицированными специалистами реализуется полный цикл подготовки медиков — от ранней профориентации в школах до целевого обучения в медицинских колледжах и вузах», — подчеркнул Е. Куйвашев.За 2022 год в Свердловской области ввели в эксплуатацию семь новых школ на 5,4 тыс. мест, отремонтировано 27 школьных зданий. За пять лет планируется привести в нормативное состояние 170 учреждений среднего образования.«Большое внимание сегодня уделяется поддержке педагогов, росту их профессионального мастерства, широкому внедрению лучших педагогических практик. Так, в минувшем году учреждено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Лучшие наши педагоги уже отмечены этим званием. Один из важнейших проектов, реализуемый в сфере высшего образования, — региональная программа «Кампус», направленная на развитие студенчества», — отметил губернатор.На развитие промышленности удалось привлечь более 50 млрд руб. федеральных средств. Объем отгруженной промышленной продукции превысил 3 млрд руб., превзойдя уровень 2021 года на 7%. В рамках федеральных механизмов объем поддержки промышленности составил более 52 млрд руб. Всего в минувшем году запущено 19 новых производств.В сфере малого и среднего предпринимательства объем поддержки по профильному национальному проекту составил 8 млрд руб. На объектах малого и среднего бизнеса работают 900 тыс. человек.«Подчеркну, что сегодня для сектора МСП открываются новые ниши и возможности в рамках кооперации с промышленными предприятиями в целях выпуска востребованной продукции», — сказал Е. Куйвашев.Добавим, что после доклада депутаты задали вопрос о способах борьбы с дефицитом кадров. Губернатор рассказал, что в 2024 году начнется реализация реформы системы среднего профессионального образования. Из подведомства министерства образования Свердловской области к профильным структурам перейдут 15 колледжей.«В Ирбите есть лесотехнический колледж. Почему-то там работников культпросвета и юристов учат. А надо готовить кадры по отраслевому принципу», — привел пример глава региона.В сфере логистики Е. Куйвашев выделил реализацию проекта «Сухой порт», прогнозируемая мощность которого должна составить 60 млн т грузов к 2030 году. Один из его элементов — транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Уральский», первая очередь которого введена в ноябре 2022 года. Идет работа над созданием ТЛЦ «Екатеринбург», в состав которого войдут несколько терминалов и складской комплекс площадью 33 га.Государственная поддержка агропромышленного комплекса в 2022 году достигла 4,5 млрд руб. (в 2023 она вырастет до 5 млрд руб.). Был поставлен десятилетний рекорд по урожаю зерна. В эксплуатацию запущены 11 объектов животноводства, дополнительные мощности по хранению картофеля и овощей, а также куплено 1,5 тыс. единиц техники.По нацпроекту «Экология» Свердловская область в 2022 году получила 1,2 млрд руб. Это в два раза больше, чем годом ранее. Для решения экологических задач ведется строительство мусоросортировочных заводов в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске, рекультивация свалки отходов в Арамиле. Также в минувшем году проводился капитальный ремонт шести гидросооружений.Также в 2022 году Средний Урал оказался в десятке регионов-лидеров по объемам ввода жилья, причем по многоквартирным домам — в пятерке. Е. Куйвашев отметил, что областная программа капитального ремонта, затронувшая 1,3 тыс. зданий, выполнена на 100%.В сфере газификации построено 500 км газопроводов, а доступ к энергоносителю получили 8 тыс. квартир и домовладений. По программе социальной газификации заключено 50 тыс. договоров, из которых уже исполнено 10 тыс. При этом постоянно расширяется перечень льготников, которым доступна программа. Становится больше видов работ и оборудования, позволяющих получить компенсацию за них.По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроены 58 объектов в 34 муниципалитетах. Органы местного самоуправления постоянно участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому выполнено благоустройство пяти объектов, и еще на четырех стартовали работы.