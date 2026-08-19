Екатеринбургу закупят больше сотни автобусов

В Екатеринбурге продолжается обновление общественного транспорта: по программе государственного лизинга планируется приобрести 105 автобусов. Из них администрация планирует приобрести 50 новых автобусов большого класса, еще 55 в ближайшее время должны дополнительно купить частные перевозчики. Эта закупка станет очередным этапом транспортной реформы, в рамках которой постепенно меняются не только подвижной состав, но и организация пассажирских перевозок.

К новой технике предъявляются требования, которые должны обеспечить единый современный стандарт для городского транспорта. Автобусы должны быть низкопольными, доступными для маломобильных пассажиров, оснащенными климат-контролем, USB-разъемами и информационными экранами. На дисплеях должна отображаться информация об остановках, номере маршрута и погоде. Вместимость каждой машины должна составлять не менее 115 пассажиров, а год выпуска — быть не ранее 2026-го. Итоги тендера на поставку техники планируется подвести 11 сентября.

Новые автобусы должны продолжить уже начатое обновление наиболее загруженных направлений. В июле на маршруты № 50, № 64 и № 67 вышли 15 автобусов-гармошек особо большого класса Volgabus. Каждая машина рассчитана почти на 200 пассажиров. Они предназначены именно для маршрутов с высоким пассажиропотоком, где вместимость транспорта становится одним из ключевых факторов качества перевозок.

«Обновление автобусного парка — очередной этап транспортной реформы в столице региона. Направление капиталоемкое, но мы решаем эту задачу. В этом году усилим автобусный парк Екатеринбурга 120 новыми машинами. На сегодня в город поступило 15 единиц самых вместительных российских автобусов, предназначенных для маршрутов с высоким пассажиропотоком. Они экологичны, оснащены всем необходимым для удобства людей», — приводятся слова Д. Паслера в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Новые Volgabus относятся к особо большому классу и рассчитаны почти на 200 пассажиров. Машины имеют полностью низкий пол, оборудованы местами для маломобильных граждан, кондиционерами и системой климат-контроля. В салоне предусмотрены Wi-Fi и USB-разъемы, а также системы бортовой связи и навигации. Это уже не первая партия автобусов-гармошек в городе: в прошлом году 15 таких машин вышли на маршруты № 49 и № 51.

В целом в 2026 году автобусный парк Екатеринбурга должен пополниться 140 новыми машинами. 120 из них получит муниципальный «Гортранс», еще 20 приобретут частные перевозчики. При этом новая закупка на 105 автобусов по программе государственного лизинга позволит продолжить обновление уже после выхода запланированной на год техники. Одновременно новые машины должны распределяться с учетом пассажиропотока, чтобы наиболее вместительный транспорт работал там, где на него приходится максимальная нагрузка.

Обновление автобусов проходит одновременно с заменой электротранспорта. В Екатеринбурге уже полностью обновлен троллейбусный парк: в город поступила заключительная партия из 55 новых троллейбусов «Горожанин», а всего за два года было закуплено 100 машин. Они оснащены низкопольной платформой, климат-контролем и USB-разъемами, а увеличенный автономный ход позволяет проезжать до 40 км без подключения к контактной сети.

При этом город продолжает искать решения для самых загруженных направлений. На маршруте № 36 проходит тестовую эксплуатацию первый сочлененный троллейбус с автономным ходом, рассчитанный на перевозку до 150 пассажиров. После испытаний власти должны оценить возможность закупки таких машин для постоянной работы.

Параллельно в Екатеринбург поступают новые трамваи. Первые десять трехсекционных низкопольных вагонов «Кастор» уже прибыли в город из партии в 50 машин. Вместимость одного трамвая составляет около 200 пассажиров. Вагоны оборудованы климат-контролем, системой безналичной оплаты, оборудованием для маломобильных пассажиров и мультимедийными комплексами. Поставка всей партии должна позволить полностью обновить подвижной состав на нескольких наиболее востребованных маршрутах.

Таким образом, городская транспортная реформа постепенно превращается из программы отдельных закупок в комплексное обновление всей системы. Речь идет не только о замене старых автобусов, трамваев и троллейбусов. Екатеринбург одновременно меняет подход к организации перевозок и отношениям с компаниями, работающими на маршрутах.

Город перешел на систему брутто-контрактов, при которой перевозчикам оплачивают выполненную транспортную работу, а не количество перевезенных пассажиров. Такая модель должна сделать выполнение расписания и сохранение маршрутов менее зависимыми от их коммерческой привлекательности. В частности, это позволяет обеспечивать работу социально значимых направлений, которые могут быть необходимы жителям, но не приносить перевозчику достаточного дохода.

Для пассажира эта часть реформы менее заметна, чем появление нового автобуса или трамвая, однако именно она должна определить, как будет работать обновленный парк. Муниципалитет получает возможность задавать параметры транспортной работы, контролировать их выполнение и направлять ресурсы на те маршруты, которые необходимы городу независимо от пассажиропотока.

Масштаб изменений в Екатеринбурге уже получил оценку на федеральном уровне. Президент РФ Владимир Путин назвал город одним из российских мегаполисов, которые лидируют в комплексном развитии общественного транспорта.

«Развитие общественного транспорта, наряду со здравоохранением и жилищно-коммунальным хозяйством, входит в число ключевых задач региональных и муниципальных команд. В нашей стране есть примеры комплексного, по-настоящему прорывного, ориентированного на запросы жителей развития общественного транспорта. Здесь лидируют мегаполисы: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск», — сказал В. Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию общественного транспорта.

Обновление идет и за пределами областного центра. До конца 2026 года еще 95 новых автобусов должны получить муниципалитеты Свердловской области, в том числе Каменск-Уральский, Талица, Туринск и Шаля. Всего в регионе в текущем году планируется приобрести 316 автобусов.

Для Екатеринбурга новые автобусы станут следующим этапом большой работы. Если планы будут реализованы, город продолжит одновременно обновлять технику, повышать вместимость транспорта на загруженных направлениях и перестраивать систему перевозок. В результате транспортная реформа должна затронуть не отдельные маршруты или виды транспорта, а весь городской пассажирский каркас — от автобуса, который приходит на остановку, до модели, по которой этот автобус работает на линии.