Администрация Екатеринбурга планирует закупить 105 автобусов большого класса

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Администрация Екатеринбурга планирует закупить 50 новых автобусов большого класса. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Ожидается, что в ближайшее время частные перевозчики дополнительно приобретут еще 55 автобусов. В общей сложности по программе государственного лизинга планируется приобрести 105 новых автобусов.

Согласно требованиям, транспорт должен быть низкопольным, доступным для инвалидов, иметь климат-контроль, USB-зарядки и информационные экраны с данными об остановках, номере маршрута и погоде. Автобус должен вмещать не менее 115 пассажиров и быть выпущен не ранее 2026 года. Итоги тендера на поставку техники будут подведены 11 сентября текущего года.

В июле в Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек от производителя Volgabus. Автобусы вместимостью почти 200 пассажиров обслуживают наиболее востребованные направления с высоким пассажиропотоком — маршруты № 50, № 64 и № 67. Обновление автобусного парка является частью транспортной реформы, реализуемой в Екатеринбурге с 2023 года.

В текущем году городской автобусный парк пополнится 140 новыми машинами, из которых 120 поступят в муниципальный «Гортранс», еще 20 — частным перевозчикам. Кроме того, 95 новых автобусов до конца года получат другие муниципалитеты Свердловской области, в том числе Каменск-Уральский, Талица, Туринск и Шаля. Всего в регионе в 2026 году планируется приобрести 316 автобусов.