Оцифровка продолжается

В минувшую среду президент России Владимир Путин заслушал доклад о промежуточных итогах запуска цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. По его итогам глава государства поручил Минфину России и Банку России доступнее объяснять гражданам о преимуществах третьей формы национальной валюты. Подробно — в материале ИАА УрБК.

Почти 200 тыс. счетов цифрового рубля открыли россияне за первые три недели после его запуска, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Регулятор рассчитывал, что к концу 2026 года число таких счетов составит около 60 тыс. В дальнейшем ЦБ планирует расширять возможности цифрового рубля, в том числе разработать технологию для проведения платежей без мобильного интернета.

«За три года было открыто пять тысяч счетов, а на текущий момент граждане открыли уже почти 200 тысяч счетов. Для первых трех недель это совсем немало. Мы, кстати, ожидали, что к концу года будет всего 60 тысяч счетов, то есть интерес есть. Люди интересуются, пробуют, видят, что переводы мгновенные, бесплатные. Абсолютно бесплатные переводы — это главный плюс для граждан», — сказала Э. Набиуллина.

Пилотный проект цифрового рубля продолжался три года. В ходе него банки и участники рынка отрабатывали проведение операций с новой формой денег. Массовый запуск состоялся в сентябре 2026 года. Цифровой рубль стал третьей формой российского рубля наряду с наличными и безналичными деньгами и выпускается Банком России.

По словам Э. Набиуллиной, к цифровому рублю уже подключились 36 банков, из которых 21 должен был участвовать в проекте в соответствии с законодательством, а еще 15 присоединились добровольно. Получить доступ к цифровому рублю граждане и компании могут через любой подключенный к системе банк.

За первые три недели счета открыли также около 8 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Для бизнеса операции с цифровым рублем должны быть дешевле карточных расчетов. При этом для приема платежей не требуется существенно менять инфраструктуру: покупатель сможет использовать обычный QR-код.

Одним из направлений дальнейшего развития станет возможность использовать цифровой рубль там, где отсутствует мобильный интернет. Сейчас такая функция еще не работает — Банк России совместно с российскими разработчиками защищенных сим-карт разрабатывает соответствующее решение.

«Сейчас мы вместе с российскими разработчиками защищенных сим-карт готовим решение, которое позволит человеку платить цифровыми рублями, то есть не надо таскать наличные даже там, где нет мобильного интернета. Это в процессе разработки сейчас находится», — сказала Э. Набиуллина.

В Банке России ранее сообщали, что технология офлайн-платежей может быть опробована в 2027 году. Регулятор изучает варианты проведения операций, при которых ни отправитель, ни получатель в момент платежа не подключены к интернету. Такая схема требует дополнительных технических решений, в том числе — для защиты от повторного использования одного и того же цифрового рубля.

В Банке России ранее сообщали, что пилот офлайн-платежей планируется провести в 2027 году. Регулятор изучает технологии, которые позволили бы проводить операции с цифровыми рублями в ситуации, когда и отправитель, и получатель находятся без подключения к интернету.

Именно офлайн-режим эксперты называют одним из наиболее технически сложных элементов системы. Председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов отмечает, что для его внедрения потребуются новое оборудование, программное обеспечение и протоколы, а также решение проблемы двойного расходования цифровых средств.

«Офлайн означает, что устройство не имеет связи с платформой ЦБ в момент платежа, тут возникает риск двойной траты — один и тот же цифровой токен может быть предъявлен дважды: сначала в одном терминале, потом в другом, пока платформа не увидит, что он уже потрачен», — пояснил эксперт.

По данным Банка России, аналогичные решения уже используются в некоторых других странах. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечает, что возможность снятия и внесения наличных с кошелька цифрового юаня реализована в Китае уже несколько лет. При этом, по его словам, такие функции сами по себе не обеспечили высокой привлекательности цифровой валюты для населения. В Китае и Индии также реализован функционал офлайн-оплаты.

Еще одно направление развития «цифры» — получение наличных непосредственно с цифрового рублевого счета. Заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова сообщила, что регулятор рассчитывает сделать такую возможность через банкоматы.

«Наша задача на будущее — сделать так, чтобы прямо сразу со счета цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные. Хочется сделать для пользователей более удобный способ получения наличных в банкомате», — сказала З. Кахруманова.

ЦБ также рассматривает расширение доступа к цифровому рублю для несовершеннолетних. Сейчас самостоятельно открыть такой счет могут граждане с 18 лет, а возможность открытия счетов для подростков 14–18 лет планируется реализовать к концу 2027 года.

В перспективе обсуждается и размещение цифровых рублей на счетах в коммерческих банках. Сейчас цифровые рублевые счета открываются на платформе Банка России. В дальнейшем регулятор рассматривает возможность проведения с цифровыми рублями депозитных и кредитных операций. Запуск эксперимента с такими продуктами может состояться ближе к 2029 году.

Отдельное направление использования цифрового рубля — государственные расчеты. По словам министра финансов Антона Силуанова, законодательная база для проведения таких операций уже создана. В 2026 году в бюджет начали поступать первые цифровые рубли в виде налоговых и иных платежей. В цифровых рублях проводились перечисления бюджетным организациям, субсидии из резервного фонда на объекты капитального строительства, а также выплаты зарплат и стипендий. Кроме того, первые налоги и штрафы в цифровых рублях уже поступили в бюджет.

«В текущем году можно уже зачислять в бюджет цифровые рубли. И мы видим, что первые такие платежи в виде налогов, штрафов были осуществлены цифровыми рублями и такие рубли зачислены в бюджет», — сказал А. Силуанов.

Цифровые рубли также используются для отдельных бюджетных расходов. В дальнейшем механизм может применяться для более точного контроля за использованием государственных средств. В частности, на платформе цифрового рубля можно будет задавать условия платежа и отслеживать движение средств по цепочке исполнения контракта.

Для бизнеса перспективным инструментом могут стать так называемые смарт-контракты — возможность автоматически проводить платеж после выполнения определенного этапа работы или другого заранее установленного условия. Еще одним долгосрочным направлением Банк России называет трансграничные расчеты с использованием аналогичных цифровых валют других стран.

При этом использование цифрового рубля остается добровольным. Э. Набиуллина отмечала, что для граждан основными отличиями от привычных безналичных расчетов являются бесплатность переводов и возможность пользоваться цифровым рублем через любой подключенный банк. Отдельным преимуществом в будущем может стать возможность совершать платежи без мобильного интернета.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством и руководством ЦБ отметил необходимость объяснять гражданам различия между существующими способами оплаты и новой формой рубля.

«Нужно людям поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля, в чем какие-то преимущества или в чем разница для рядового гражданина, я думаю, не очень понятно», — сказал В. Путин.

На текущем этапе основными показателями распространения цифрового рубля остаются число открытых счетов, количество подключенных банков и компаний, а также расширение перечня операций. Следующими этапами развития системы должны стать офлайн-платежи, возможность снятия наличных через банкоматы, расширение круга пользователей и появление новых банковских продуктов.

Как ранее поясняло ИАА УрБК, цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями. Банк России запустил его пилотирование 15 августа 2023 года, а массовое внедрение началось 1 сентября 2026 года. Цифровые рубли хранятся на платформе ЦБ, а доступ к кошельку осуществляется через приложение подключенного банка. Для граждан операции с цифровыми рублями бесплатны, использование новой формы денег добровольно. Платежи можно проводить по QR-коду, а в перспективе технология предусматривает смарт-контракты и другие дополнительные функции.