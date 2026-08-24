Цифровой рубль выходит в массы

С 1 сентября в России начинается массовое внедрение цифрового рубля. Крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки и совершать операции с новой формой национальной валюты, а часть торгово-сервисных предприятий — обеспечить прием такой оплаты. При этом для граждан использование цифрового рубля остается добровольным.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, а хранение и операции происходят на специальной платформе ЦБ. Доступ к цифровому кошельку граждане и компании получают через привычное мобильное приложение или интернет-банк подключенной кредитной организации.

При этом цифровой рубль не является отдельной валютой и не имеет самостоятельного курса. Один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному рублю. Его отличие заключается прежде всего в инфраструктуре: средства находятся не на обычном банковском счете, а на платформе Банка России. ЦБ отмечает, что базовые операции для граждан будут бесплатными, а для бизнеса комиссия будет минимальной.

Цифровой рубль предназначен прежде всего для платежей и переводов. На остаток средств по нему не начисляются проценты, а кешбэк и кредитование в цифровых рублях не предусмотрены. При этом деньги можно переводить между своими формами рублей — например, пополнять цифровой кошелек с обычного банковского счета и возвращать средства обратно.

Что изменится с 1 сентября

Главное изменение касается банков. С 1 сентября крупнейшие кредитные организации должны предоставить своим клиентам возможность открыть цифровой кошелек и проводить операции с цифровыми рублями. По данным ЦБ, на первом этапе речь идет о крупнейших банках. Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщала, что все 12 системно значимых банков должны быть готовы к массовому запуску с этой даты.

Для остальных банков предусмотрен поэтапный график. С 1 сентября 2027 года работать с цифровыми рублями должны будут банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028 года — остальные кредитные организации. Одновременно будет расширяться круг продавцов, обязанных принимать новую форму оплаты.

Первый этап для бизнеса стартует 1 сентября 2026 года. Обязанность принимать оплату цифровыми рублями возникает у продавцов, исполнителей и владельцев агрегаторов с выручкой за предыдущий календарный год свыше 120 млн руб. При этом учитывается их взаимодействие с крупными или значимыми на рынке платежных услуг банками. Банк России отдельно разъясняет, что обязанность может возникнуть и в случае, если у компании нет счета в таком банке на дату начала работы, но ранее с ним был заключен договор эквайринга.

С 1 сентября 2027 года порог для соответствующего этапа снизится до 30 млн руб. В 2028 году система должна охватить остальных участников в соответствии с установленными законом критериями. Торговые точки с годовой выручкой менее 5 млн руб. освобождены от обязательного приема цифровых рублей. Также требование не распространяется на точки, расположенные там, где отсутствует интернет.

По мере расширения системы соответствующие требования будут распространяться на компании с меньшей выручкой. Одновременно все больше банков будут подключаться к платформе.

Для покупателя принципиально ничего не меняется, цифровой рубль становится еще одним вариантом оплаты наряду с наличными, картой и Системой быстрых платежей. Выбор способа расчета остается за клиентом. Банк России подчеркивает, что обязательность с 1 сентября относится к инфраструктуре банков и крупных продавцов, а не к гражданам.

Платежи предполагается проводить через универсальный QR-код на базе Национальной системы платежных карт. Он должен объединить несколько способов оплаты в одном коде, чтобы покупателю не приходилось выбирать отдельный QR для каждого сервиса. Все банки должны технически подготовить свои системы к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года.

Для бизнеса это означает необходимость обеспечить техническую возможность приема цифровых рублей. В частности, торгово-сервисным предприятиям потребуется взаимодействие с банком — участником платформы цифрового рубля. Банк России указывает, что с юридической точки зрения цифровой рубль является разновидностью безналичных денежных средств, поэтому операции с ним отражаются в бухгалтерском учете в привычном порядке.

Зачем нужен цифровой рубль

В ЦБ рассчитывают, что новая форма денег расширит возможности для платежей и переводов и позволит снизить зависимость операций от тарифов и ограничений конкретных банков. Для граждан важным преимуществом должны стать бесплатные переводы и отсутствие комиссии за базовые операции. Еще одна особенность — цифровые рубли хранятся на платформе Банка России, поэтому их судьба не зависит напрямую от финансового состояния коммерческого банка, через приложение которого клиент получает доступ к кошельку.

Кроме того, платформа цифрового рубля позволяет использовать специальные правила для отдельных платежей. В перспективе это может применяться, например, для целевых выплат или контроля условий использования средств. При этом автоматического открытия цифрового кошелька у граждан не будет — для начала работы с новой формой денег гражданин должен сам принять решение и открыть счет. Если он не хочет пользоваться новой формой денег, он сможет продолжать оплачивать покупки привычным способом.

В любом случае, 1 сентября — это не дата обязательного перехода россиян на цифровой рубль, а начало следующего этапа его внедрения. Государство переводит на новую инфраструктуру банки и часть торгового бизнеса, тем временем для граждан цифровой рубль остается добровольным дополнительным способом расчетов.