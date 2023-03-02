Медицинское оборудование

Компания Medford Medical Solutions является официальным дистрибьютором в Российской Федерации китайского многонационального предприятия Mindray, специализирующегося на изготовлении медицинского оборудования. Работая с 2009 года на рынке РФ, представитель производителя установил более 1,5 тыс. единиц высокотехнологических медицинских аппаратов по всей стране. Тысячи человек и учреждений, воспользовавшихся услугами Medford Medical Solutions, стали постоянными клиентами компании.

Ассортимент оборудования

Купить датчик УЗИ, приобрести рентгеновские системы, заказать магнитно-резонансные томографы – можно у представителей Medford Medical Solutions. Среди реализуемой продукции также можно подобрать медицинское оборудование таких производителей, как GE Healthcare, Sony, Comen, Weinmann и других ведущих компаний, специализирующихся на его изготовлении.

Менеджеры представителя могут предложить аппараты бюджетного, среднего, экспертного и высокого класса. На некоторые устройства распространяются акционные предложения от Medford Medical Solutions. В линейке медицинских аппаратов присутствуют и восстановленные модели.

Преимущества приобретения медоборудования в компании

Все клиенты компании, которые приобретали оборудование у Medford Medical Solutions, остались довольны как качеством устройств, так и уровнем обслуживания при покупке и эксплуатации. Благодаря тому, что предприятие является прямым импортером и дистрибьютором реализуемых аппаратов, MMS может предложить покупателю технику мирового уровня по оптимальным ценам.

Компания располагает возможностью сервисного обслуживания медицинского оборудования в ходе его эксплуатации. При необходимости специалисты предприятия выполняют ремонт аппаратов вплоть до восстановления их до состояния новых.

Высокотехнологичное медицинское оборудование работает с самым современным программным обеспечением. Но даже оно регулярно требует обновлений. Medford Medical Solutions предоставляет своим партнерам возможность апгрейда ПО, а также всегда извещает об усовершенствованных моделях тех или иных медицинских аппаратов.

Техническое обслуживание устройств производится в рамках гарантии и после окончания этого срока. Компания также проводит регулярный технический осмотр работающих аппаратов. Это позволяет своевременно выявить малейшие дефекты или неполадки задолго до того, как они начнут влиять на работу оборудования.

Сервисная служба Medford Medical Solutions помогает наладить запуск работы медоборудования и проводит обучение персонала взаимодействию с ним. Приобретая устройства MMS, клиент получает не только сам аппарат, но и команду профессиональных наладчиков и отзывчивых наставников.

Этапы покупки и оплаты

Если необходимо приобрести медицинское оборудование в Москве, области или любой точке Российской Федерации – сделать это, можно не выходя из офиса учреждения. Менеджеры компании помогут в выборе требуемого устройства в онлайн-режиме. Для бесплатной консультации достаточно оставить свои контактные данные в специальной форме на сайте или связаться через соцсети и мессенджеры.

После согласования всех данных заключается договор, соответствующий требованиям Росздравнадзора.

Представители Medford Medical Solutions бесплатно доставляют приобретаемый клиентом аппарат в любую точку Российской Федерации. Кроме того, специалисты производят монтаж оборудования в месте назначения. При необходимости профессионалы MMS проводят полное обучение персонала работе на том или ином медицинском аппарате. Только после этого производится оплата за приобретенный товар. По желанию клиента может быть оформлена рассрочка или лизинг.

Компания Medford Medical Solutions использует индивидуальный подход в работе с каждым покупателем, поэтому все, кто хоть раз с ней сотрудничал, при необходимости обращаются снова.