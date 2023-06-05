Специалисты компании «Атомстройкомплекс» начали строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Заречном микрорайоне Екатеринбурга началось строительство поликлиники детской городской клинической больницы № 9. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» возведут на перекрестке улиц Говальда и Одинарка здание площадью почти 7,5 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба застройщика.Здание поликлиники спроектировано и будет построено в рамках национального проекта «Здравоохранение» компанией «Атомстройкомплекс» по заказу Управления капительного строительства Свердловской области. В настоящее время ведутся разработка котлована и монтаж конструкций подземного этажа.По проекту поликлиника в Заречном микрорайоне рассчитана на 500 посещений в смену, в четырех надземных этажах будут размещены кабинеты педиаторов и узких специалистов, неотложное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики, подвальный этаж отведен под центральное стерилизационное отделение, хозяйственный и инженерный блоки.В новой поликлинике планируется организовать 25 педиатрических участков. Помимо участковых педиатров, здесь будут вести прием более 12 узких специалистов: хирург, невролог, офтальмолог, эндокринолог, оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, кардиолог, дерматолог, уролог, гинеколог, пульмонолог, физиотерапевт. Также на базе поликлиники будет работать кабинет по оказанию неотложной помощи для детей с травмами, оснащенный рентгеновским оборудованием.Главную сложность при проектировании составляла узкая вытянутая конфигурация земельного участка, в которой необходимо разместить новую поликлинику, необходимые проходы и проезды, парковки для автотранспорта посетителей поликлиники.«Здание было необходимо вписать в рамки существующих улиц Готвальда и Одинарка, санитарных зон объектов окружающей застройки. У нашего коллектива большой опыт работы по проектированию и строительству объектов, где строительная технология сочетается с медицинской. Новую поликлинику для детей в Заречном районе мы создаем «под ключ» и передадим заказчику оснащенные оборудованием и мебелью помещения», — рассказал заместитель директора по строительству компании «Атомстройкомплекс» Юрий Толмачев.Стоит добавить, что начиная с этапа проектирования «Атомстройкомплекс» тесно взаимодействует с представителями детской городской клинической больницы № 9, чтобы учесть в проекте все нюансы, влияющие на удобство и эффективность эксплуатации.