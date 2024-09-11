УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге отопительный сезон начнется 16 сентября. Постановление об этом подписал ...11.09.2023 В Екатеринбурге сегодня стартовал отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге сегодня начался отопительный сезон. Все учреждения и жилые дома будут ...11.05.2021 В Екатеринбурге началось поэтапное отключение отопления
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге с 11 мая начали отключать отопление, сообщает пресс-служба ...06.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного ...11.09.2019 Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного сезона в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале отопительного ...