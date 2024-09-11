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Вчера, 15:23

В Екатеринбурге сегодня стартовал отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге с 16 сентября стартует отопительный сезон. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель главы города Владимир Гейко.

«В первую очередь будем подключать объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием: стационары, детские сады, школы. Задача первого этапа, он длится неделю, подключить объекты социальной сферы», — сказал В. Гейко.

Он добавил, что первый этап подключения продлится до 22 сентября. На втором этапе тепло начнут давать в жилые дома. Планируется, что подключение объектов инфраструктуры продлится две недели.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона. Он уточнил, что каждая управляющая компания составит график подключения дома к теплу.
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