УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге отопительный сезон начнется 16 сентября. Постановление об этом подписал ...

В Екатеринбурге сегодня стартовал отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге сегодня начался отопительный сезон. Все учреждения и жилые дома будут ...