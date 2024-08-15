В Екатеринбурге 16 сентября начнется отопительный сезон

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УрБК, Екатеринбург, 15.08.2024. В Екатеринбурге подготовка к отопительному сезону выполнена на 80%. Контроль за ...

Более 90% школ и детсадов Екатеринбурга обеспечены теплом

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ...

Более 70% жилищного фонда Екатеринбурга готово к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Из 8,4 тыс. зданий жилищного фонда Екатеринбурга более 6 тыс. уже готовы к новому ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в муниципалитете с 14 сентября

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного ...