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В Екатеринбурге 16 сентября начнется отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге отопительный сезон начнется 16 сентября. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов.

«Традиционно отопительный сезон мы начинаем в середине сентября. В этом году, учитывая прогнозы, я подписал постановление о начале отопительного сезона, который в этом году стартует 16 сентября», — рассказал градоначальник в ходе прямой линии.

Алексей Орлов также отметил, что традиционно в первую очередь будут подключены детские сады, школы, медицинские учреждения.

«Что касается жилых домов, то в каждой управляющей компании будет составлен график подключения домов», — добавил градоначальник.

Система теплоснабжения Екатеринбурга включает 112 теплоисточников, 479 центральных тепловых пунктов, 10 насосных станций и более 3,5 тыс. км тепловых сетей. Объекты участвуют в теплоснабжении уральской столицы и обеспечивают теплом более 8 тыс. домов и свыше 1 тыс. объектов социальной сферы.

По данным на конец августа 2024 года, более 70% жилищного фонда Екатеринбурга уже было готово к отопительному сезону (6 тыс. зданий жилищного фонда из 8,4 тыс.). Также полностью завершены мероприятия по подготовке к зиме на 226 центральных тепловых пунктах из 479, на 63 источниках водоснабжения из 104, на 185 насосных станциях из 356 и на 58 канализационных станциях из 126.
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