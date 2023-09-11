УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:58

Тепло дадут всем

Тепло дадут всемВ Екатеринбурге с 15 сентября 2025 года официально стартовал отопительный сезон. До конца текущего месяца планируется подключить к центральному теплоснабжению жилой фонд и социально значимые объекты. Администрация города уже опубликовала график подключений.

В соответствии с расписанием в первую очередь тепло традиционно подадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. Изначально городские власти планировали начать отопительный сезон с 20 сентября. Однако из-за погодных условий эти планы были скорректированы. Окончательно в городе запустят тепло к 1 октября.

«Традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, а затем — в многоквартирные дома», — отмечал А. Орлов.

С 15 по 30 сентября компания «Екатеринбургская теплосетевая» запустит циркуляцию тепла от шести ТЭЦ, 37 локальных, 9 центральных и 17 ведомственных котельных. Также будут задействованы сотни насосов и регуляторов на насосных станциях и тепловых пунктах.

Первый этап подключения Екатеринбурга к теплу начнется 15-23 сентября. Начнут отапливать районы и микрорайоны: Академический, Сортировка, Вокзальный, Завокзальный, Заречный.

В Ленинском районе в этот период отопление запустят в зданиях по улицам Малышева, Гоголя, Горького, Энгельса, Р. Люксембург. В Октябрьском районе — по улицам А. Бычковой, Байкальская, Хрустальная, Малышева, Красноармейская, Белинского, Луначарского, Энгельса, К. Маркса, М. Сибиряка, Декабристов, Тверитина, Бажова, Куйбышева, Мичурина, С. Морозовой, Восточная, Н. Воли, Большакова, Восточная, Тверитина, Ткачей, Мичурина, Белинского, Циолковского, Цвиллинга, Машинная, Переходный, Щорса, С. Белых. В Чкаловском районе тепло начнут подавать по улицам Шварца, Крестинского, Родонитовая, Самоцветный, 8 Марта, Авиационная, 8 Марта, Белинского, Чайковского, Ю. Фучика.

С 24-30 сентября в Екатеринбурге начнется второй этап. Тепло получат жители поселка Совхозный, а также Кировского района города. Тепло пойдет по объектам по улицам Красина, Бехтерева, Боровая, Шевченко, Вилонова, Д. Зверева, Ирбитская, Июльская, Маяковского, Менделеева, Садовая, Советская, Сулимова, Уральская, Учителей, Новгородцевой. В Ленинском районе тепло подадут по улицам Н. Онуфриева, С. Дерябиной, Волгоградская, Бардина, Решетникова, Амундсена.

В Орджоникидзевском районе на втором этапе будут подключать дома и соцобъекты по улицам Бабушкина, Баумана, Балаклавский, В. Котика, Войкова, Даниловская, Донская, Замятина, Кобозева, Кр. Командиров, Корепина, Космонавтов, Краснофлотцев, Лобкова, Парниковая, Ползунова, Совхозная, Ст. Большевиков, Стачек, Таганская, Ульяновская, Фрезеровщиков, Фронтовых Бригад, Черноморский, Черноярская, Шефская, Энтузиастов, Электриков, 40 лет Октября, Б. Комиссаров, Восстания, Избирателей, Ильича, Индустрии, Калинина, Коммунистическая, Космонавтов, Кузнецова, Ломоносова, Н. Фронта, Новаторов, Победы, Стахановская. В Чкаловском районе тепло дадут на Вторчермете к этому времени.

Следует подчеркнуть, что в этом списке содержатся адреса объектов, подключаемых к центральному теплоснабжению. Но вдобавок уже утвержден график подключения екатеринбургских потребителей от локальных котельных. Во всем жилфонде и соцсобъектах города тепло будет вовремя.
