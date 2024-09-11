В Екатеринбурге начинается отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В Екатеринбурге с 15 сентября 2025 года официально начинается отопительный сезон. Это следует из постановления, подписанного главой города Алексеем Орловым на прошлой неделе.



В первую очередь отопление включат в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, рассказали в свердловском филиале ПАО «Т Плюс». Первый этап подключения к теплу начнется 15-23 сентября. Второй этап пройдет с 24 по 30 сентября.



Одновременно с этим начнется работа локальных, ведомственных и муниципальных теплоисточников. С 15 по 30 сентября АО «Екатеринбургская теплосетевая» запустит циркуляцию тепла от шести ТЭЦ, 37 локальных, 9 центральных и 17 ведомственных котельных. Также будут задействованы сотни насосов и регуляторов на насосных станциях и тепловых пунктах.



В некоторых муниципалитетах отопление начали запускать еще 8 сентября. Позднее всего батареи станут теплыми в Нижнем Тагиле, где старт отопительного сезона намечен на 22 сентября.