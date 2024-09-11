УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:38

В Екатеринбурге начинается отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В Екатеринбурге с 15 сентября 2025 года официально начинается отопительный сезон. Это следует из постановления, подписанного главой города Алексеем Орловым на прошлой неделе.

В первую очередь отопление включат в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, рассказали в свердловском филиале ПАО «Т Плюс». Первый этап подключения к теплу начнется 15-23 сентября. Второй этап пройдет с 24 по 30 сентября.

Одновременно с этим начнется работа локальных, ведомственных и муниципальных теплоисточников. С 15 по 30 сентября АО «Екатеринбургская теплосетевая» запустит циркуляцию тепла от шести ТЭЦ, 37 локальных, 9 центральных и 17 ведомственных котельных. Также будут задействованы сотни насосов и регуляторов на насосных станциях и тепловых пунктах.

В некоторых муниципалитетах отопление начали запускать еще 8 сентября. Позднее всего батареи станут теплыми в Нижнем Тагиле, где старт отопительного сезона намечен на 22 сентября.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.09.2024 В Екатеринбурге 16 сентября начнется отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге отопительный сезон начнется 16 сентября. Постановление об этом подписал ...

11.09.2023 В Екатеринбурге сегодня стартовал отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге сегодня начался отопительный сезон. Все учреждения и жилые дома будут ...

12.09.2022 В Екатеринбурге начался отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Екатеринбурге сегодня, 12 сентября, начался отопительный сезон. Эта дата была ...

01.10.2019 В Екатеринбурге включили отопление во всех социальных объектах

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2019. В Екатеринбурге заканчивается четвертый этап подключения к теплоснабжению. ...

08.09.2014 Отопительный сезон в Екатеринбурге может начаться уже 15 сентября

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2014. Отопительный сезон в Екатеринбурге может начаться уже 15 сентября, сообщает ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (378)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.