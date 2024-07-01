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В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга реконструируют детский сад и построят новый корпус школы № 165 на 600 учеников

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) для школы № 165 в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга планируется построить новый корпус вместимостью 600 учащихся. Также в этом микрорайоне реконструируют здание детского сада № 4, рассчитанного на 300 детей. Соответствующий проект межевания территории в границах улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данилы Зверева утвердила администрация Екатеринбурга.

Общая площадь отведенной под КРТ территории составляет 24,4 га. На ней планируется построить жилье для 4,3 тыс. человек и паркинг на 1,3 тыс. машино-мест. Общая площадь жилых помещений составит почти 130 тыс. кв. м.
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