В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга реконструируют детский сад и построят новый корпус школы № 165 на 600 учеников

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории в районе улиц ...21.05.2024 В Академическом районе Екатеринбурга построят новый квартал с детским садом на 200 мест
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания и планировки территории ...26.04.2024 На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий ...29.11.2023 Рядом с Ботаническим садом в Екатеринбурге построят многоэтажки, детские сады и школу
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц ...01.08.2022 В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга построят школу на 1,5 тыс. мест и новый корпус больницы № 41
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. В Екатеринбурге будут подготовлены проекты планировки и межевания территории в границах ...