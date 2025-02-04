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Вчера, 17:21

На Среднем Урале растут масштабы реновации

На Среднем Урале при поддержке губернатора Евгения Куйвашева реализуется 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Они находятся на разных стадиях готовности — от начальной стадии до скорого завершения. Итогами внедрения механизма КРТ за два года поделился свердловский Минстрой, сообщает департамент информполитики региона.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, за 2,5 года действия программы было расселено 22,3 тыс. кв. м жилья, находящегося в ветхом и аварийном состоянии, что позволило улучшить условия проживания для 1 тыс. 206 свердловчан. Он также рассказал, что среди реализуемых на текущее время проектов 14 приходятся на жилую застройку, пять — на нежилую. На незастроенных территориях запущено шесть проектов.

Напомним, что механизм комплексного развития территорий подразумевает замену аварийного, обветшавшего, морально и технически устаревшего жилья на современные здания. Также проекты КРТ предусматривают застройку заброшенных промышленных зон и пустырей жилыми домами. Важным моментом программы является облагораживание территорий и обязательное обеспечение новых кварталов надлежащей инфраструктурой, в частности, дорогами, транспортом, школами, детсадами и так далее. Отметим, что данный механизм является инструментом национального проекта «Инфраструктура для жизни», цель которого — сокращение аварийного жилфонда и рост объемов строительства новых жилых зданий.

На Среднем Урале растут масштабы реновации

Свердловская область стала пилотным регионом по внедрению КРТ после подписания соответствующего закона на федеральном уровне в конце 2020 года. Данный документ во многом является рамочным, он определяет лишь общую концепцию. Все практические аспекты были отданы на усмотрение региональных правительств. Команда губернатора Евгения Куйвашева с нуля разработала нормативную база по КРТ для Свердловской области, успешно применяемую в полной мере с 2022 года.

Региональный закон о КРТ предусматривает максимальную защиту имущественных прав людей. В случае, если дом, попавший в проект развития, не является аварийным, его жители могут отказаться от участия в программе, если «против» проголосуют более трети из них. За свое жилье граждане получают равнозначную квартиру или денежную компенсацию. При этом учитывается как рыночная цена квартиры, так и цена общедомового имущества, доли земли под домом, стоимости аренды временного жилья, переезда, различные убытки и другое. Регламентируется этот процесс федеральным законодательством, а именно, частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Обязательства девелопера, а также условия и варианты предоставления компенсаций жителям учтены в постановлении правительства Свердловской области № 835-ПП от 25 ноября 2021 года. Территории для реализации проектов развития определяют муниципальные власти.

Один из первых проектов КРТ в Свердловской области и в России был запущен в Орджоникидзевском районе столицы региона (в границах улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана). Старт проекту дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Одним из ключевых условий договора о КРТ стало создание в составе комплекса детского сада на 100 мест. Завершить строительство ЖК планируется в 2027 году.

«Сегодня инструмент комплексного развития территорий, который позволяет привлекать дополнительные инвестиции в развитие территорий, начал активно применяться в Екатеринбурге и во многих других муниципалитетах. Это возможность вкладывать не только бюджетные деньги, но и привлекать частные инвестиции в развитие. Это развитие и движение вперед», — сказал тогда Евгений Куйвашев.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области отмечает, что строительные работы, которые проводятся в рамках реализуемых проектов, рассчитаны на 10-15 лет. Общая площадь территорий региона, на которых действуют проекты комплексного развития, на данный момент составляет 126,6 га. Благодаря КРТ в области будет расселено 67 тыс. кв. м ветхих и аварийных домов.

Механизм КРТ продолжает активно масштабироваться на территории области. Только в столице Урала с 2022 года было инициировано 12 проектов. На этой неделе в Екатеринбурге утвердили новую площадку для комплексного развития. Она состоит из двух несмежных частей, на одной из которых (в границах пер. Шадринского и ул. Блюхера) возведут новые жилые дома вместо аварийных, построят детсад на 100 мест и теннисный корт. Второе пространство (около пересечения пер. Базового и Сибирского тракта) планируется благоустроить, сделав точкой притяжения для жителей района. Общая площадь развиваемой территории составит 12,6 тыс. кв. м.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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