На Среднем Урале растут масштабы реновации

Материалы по теме

В Екатеринбурге утвердили новую площадку КРТ

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбурге утвердили новую площадку КРТ. Соответствующий документ подписал глава ...

В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий будет построено 12 новых детских садов на 1,4 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 12 ...

С помощью программы КРТ на Среднем Урале реализуется 19 строительных проектов

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. 19 проектов на участках жилой и нежилой застройки в Свердловской области реализуется с ...

В РФ за год удалось расселить примерно 37 тыс. кв. метров жилфонда благодаря проектам КРТ

УрБК, Москва, 02.11.2023. В России за год порядка 2,2 тыс. человек смогли улучшить свои жилищные условия при помощи ...

Евгений Куйвашев и Ирек Файзуллин дали старт строительству нового жилого комплекса по программе КРТ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и губернатор ...