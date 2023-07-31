Евгений Куйвашев и Ирек Файзуллин дали старт строительству нового жилого комплекса по программе КРТ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе Международного форума ...31.07.2023 В Екатеринбурге дан старт первому проекту комплексного развития нежилой территории
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов приняли ...19.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в Нижний Тагил ...06.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал старт строительству моста на трассе Екатеринбург — Тюмень
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил первый триангуляционный знак ...15.10.2012 Евгений Куйвашев одобрил проект строительства хоккейного комплекса в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2012. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил проект строительства ...