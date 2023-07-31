Евгений Куйвашев и Ирек Файзуллин дали старт строительству нового жилого комплекса по программе КРТ в Екатеринбурге

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 4 октября дали старт строительству в Екатеринбурге жилого комплекса, который возводится с использованием механизма комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает областной департамент информационной политики.Так, территория в границах улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана стала одной из трех площадок в Екатеринбурге, включенных в первую очередь реализации КРТ-проектов.Совсем скоро в Орджоникидзевском районе, где ранее находилось 14 морально и физически устаревших малоэтажных домов, в том числе четыре аварийных, появится два многоквартирных дома переменной этажности — от шести до 25 этажей. Одним из ключевых условий договора о КРТ стало создание в составе комплекса детского сада на 100 мест. Завершить строительство ЖК планируется в 2027 году.Евгений Куйвашев поблагодарил правительство России, федеральное министерство строительства за «революционные изменения в законодательстве», которые помогают сохранять бюджет за счет привлечения дополнительных коммерческих средств.В Свердловской области в стадии подготовки и реализации находятся 12 проектов КРТ — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Среднеуральске.